Früher trennte sie die DDR-Mauer Sie singen ihre Weihnachtslieder über die Grenze hinweg - bis heute

Kerzen in der Dunkelheit, Weihnachtslieder am winterlichen Badesee - an beiden Ufern: Wo früher West-Berlin und die DDR getrennt waren, laden die Kirchen nun zum „Ufersingen“. Erinnert wird am Glienicker See an ein ganz besonderes Berliner Weihnachtsmärchen, das diesen Winter ein neues Kapitel erhält: nämlich einen Film.