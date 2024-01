Frühgeborene Babys „Die Väter dürfen nicht vergessen werden“ 

Herr Pelz, Sie sind Vater von Zwillingen im Kita-Alter. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie und Ihre Frau sich die Geburt der Kinder und die ersten Wochen mit den Babys ausgemalt haben?

Wie die meisten Eltern haben wir unseren Kindern ein schönes Ankommen in dieser Welt und die „sanfte Geburt“ gewünscht, mit der unser Wunsch-Krankenhaus geworben hatte. Die ersten Wochen haben wir uns romantisch vorgestellt, mit viel kuscheln zu viert und ausreichend Erholung für meine Frau.

Es kam aber anders.

Ja, die Fruchtblase meiner Frau ist acht Wochen vor dem Geburtstermin geplatzt. Meine Frau und ich waren zu diesem Zeitpunkt gerade über 200 Kilometer von unserer Heimatstadt entfernt im Urlaub. Vier Tage später wurden beide Kinder per Kaiserschnitt geboren – sie waren somit Frühchen.

Der Interviewpartner Daniel Pelz ist Journalist und arbeitet beim Auslandssender Deutsche Welle, für den er aus zahlreichen afrikanischen Ländern berichtet hat. Er ist Vater frühgeborener Zwillinge und lebt zurzeit mit seiner Familie in Armenien. 2022 erschien sein Buch „Frühchenpapa. Ein Wegbegleiter“ beim Verlag Brandes&Apsel (14,90 Euro).

Können Sie sich noch erinnern, was Ihnen damals durch den Kopf ging?

Natürlich war ab dem Platzen der Fruchtblase die große Sorge da, ob unsere Kinder gesund bleiben oder ob sie zu früh auf die Welt kommen. Als sie dann geboren waren, war das eine ungeheuer schwierige Zeit. Wir hatten Angst vor Folgeschäden durch die Frühgeburt, meine Frau war krank vor Sorge und konnte sich kaum vom Kaiserschnitt erholen, weil sie ständig bei den Kindern auf der Intensivstation sein wollte.

Und Sie selbst?

Unsere Kinder dort verkabelt und mit Sauerstoffmasken zu sehen, hat eine tiefe Angst in mir ausgelöst. Eigentlich wollte ich nur bei ihnen und meiner Frau sein. Ich musste mich aber parallel um den Papierkram kümmern – Geburtsurkunden beantragen, Anträge auf Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld und Mitversicherung bei der Krankenkasse ausfüllen – und außerdem eine Unterkunft für mich organisieren. Zuhause war auch noch nicht alles fertig, wir hatten keinen Kinderwagen, keine Babyschalen fürs Auto, in der neuen Wohnung standen noch Umzugskisten. So geht es vielen Frühcheneltern.

Wer hat Sie in dieser Zeit unterstützt?

Die Ärzte und das Pflegepersonal des Krankenhauses an unserem Urlaubsort, in dem wir zunächst waren. Man ist dort sehr einfühlsam mit uns umgegangen: Die Schwestern haben uns geduldig angeleitet, die Ärztinnen regelmäßig über den Zustand der Babys informiert. Wir hatten das Gefühl, dass sie dort in guten Händen sind. Das Personal hat uns bewusst Handgriffe abgenommen, damit wir zum Beispiel mit den Babys Haut an Haut kuscheln konnten. Dieses sogenannte Känguruhen führt erwiesenermaßen zu einer geringeren Sterblichkeitsrate und einer besseren Gewichtszunahme von Frühchen. Und es schafft kleine Momente von Familiennormalität, die Frühcheneltern sonst nicht haben.

In der Klinik an ihrem Heimatort, wohin die Babys nach rund zwei Wochen verlegt wurden, war es weniger schön.

Das stimmt. Ich hatte den Eindruck, dass das Personal dort unter starkem Druck stand, Patienten möglichst schnell wieder zu entlassen. Wir haben kaum Hilfe bekommen und sollten die Zwillinge komplett allein versorgen. Alle waren gereizt und ständig in Eile. Da beide Babys eine Trinkschwäche hatten, hat jede Stillmahlzeit stundenlang gedauert. Ich musste zu diesem Zeitpunkt schon wieder tageweise arbeiten. Mit den Kindern kuscheln war ab diesem Moment kaum mehr möglich, es blieb zwischen all den Handgriffen schlicht keine Zeit. Wir waren verunsichert und gestresst. Schließlich wurden wir viel zu früh entlassen.

Hatten Sie daheim Hilfe?

Wir hatten zunächst eine Hebamme und eine Nachsorgeschwester. Später kam dann einmal wöchentlich eine Mitarbeiterin einer Organisation für Frühcheneltern bei uns vorbei, mit der wir Kontakt aufgenommen hatten. Zeitweilig auch eine ehrenamtliche Helferin. Wir waren für die Hilfe sehr dankbar, aber es ist natürlich immer nur punktuell. Ansonsten waren wir jeden Tag fast 24 Stunden mit der Versorgung der Zwillinge beschäftigt, haben kaum etwas gegessen und sehr wenig geschlafen. Ein Stück weit kennen das wohl auch Eltern reif geborener Babys. Nur kamen bei uns noch viele zusätzliche Arzttermine und die Sorge um die Gesundheit der Kinder und ihr geringes Gewicht hinzu. Unser Sohn hatte auffällige Blutwerte, was zunächst niemand bemerkte. Wir waren mit den Nerven am Ende und hätten dringend mehr Unterstützung durch Fachpersonal gebraucht.

Was hätten Sie sich gewünscht?

Dass wir länger in der Klinik hätten bleiben dürfen, bis die Zwillinge ein stabiles Gewicht haben und wir Eltern sie routiniert versorgen können. Wir waren zu diesem Zeitpunkt noch sehr ängstlich und unsicher. Zugewandtere und geduldigere Pflegerinnen und Ärztinnen haben uns ebenfalls gefehlt. Ich weiß, dass das medizinische Personal oft unter Zeitdruck steht, aber ich würde mir wünschen, dass trotzdem Raum für Empathie bleibt. Die Bereitschaft, etwas mehrmals zu erklären, weil die Eltern beim ersten Mal vor lauter Aufregung nur die Hälfte verstanden haben. Ein besser ausgebautes Hilfssystem für Frühcheneltern und Eltern von kranken Säuglingen. Und weniger Kleinlichkeit vonseiten der Ämter und Krankenkassen, wenn es um die Bewilligung von Leistungen geht.

Was für Leistungen könnten das sein?

Unsere Krankenkasse hat zum Beispiel die Kostenübernahme einer Haushaltshilfe für meine Frau abgelehnt. Das Jugendamt hat auf unsere Bitte um Unterstützung nur geschrieben, wir sollten unser „soziales Netz ausschöpfen“. Doch unsere Familien leben weit weg und unsere Freunde haben selbst kleine Kinder und sind berufstätig. Sie konnten nicht regelmäßig helfen. Ich selbst hatte das Glück, dass ich kurzfristig in Teilzeit gehen konnte, aber es reichte hinten und vorne nicht.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie sich selbst in dieser Situation als privilegiert empfunden haben.

Ja, ich hatte einen verständnisvollen Arbeitgeber, wir konnten uns auch das geringere Gehalt durch die Teilzeit leisten. Meine Frau und ich sind Akademiker, das Ausfüllen der komplizierten Anträge auf Elterngeld etwa konnte ich trotz meines emotionalen Ausnahmezustands irgendwie leisten. Aber wie geht es Frühcheneltern oder Eltern kranker Babys, die weniger privilegiert sind und nicht mit einem geringeren Einkommen über die Runden kommen? Hier müssten ganz andere Möglichkeiten geschaffen werden: längere Fristen für Anträge und vor allem Personal in Kliniken und Ämtern, das sich zuständig fühlt und dessen Aufgabe es ist, den Eltern Anträge nicht nur auszudrucken, sondern sie gemeinsam mit ihnen auszufüllen. Es müsste finanzielle Unterstützung in Notfällen geben. Und alle diese Hilfen müssten niedrigschwellig funktionieren, denn die Eltern haben vor lauter Sorge und Angst um ihr Kind keine Kapazitäten, auch noch Ämtern hinterherzutelefonieren oder Hilfsinitiativen zu googeln. Und ich wünsche mir Sonderurlaub für Väter frühgeborener oder schwer kranker Neugeborener.

Mit welcher Intention haben Sie „Frühchenpapa. Ein Wegbegleiter“ geschrieben?

Zuallererst habe ich es für betroffene Väter geschrieben, denn ich hätte mir in den ersten Wochen mit den Babys ein solches Buch gewünscht. Es hätte gutgetan, zu lesen, dass diese Extremsituation und all die damit verbundenen Gefühle ein Stück weit „normal“ sind und es irgendwann besser wird. Ich wünsche mir aber auch, dass Klinikpersonal und Angehörige von Frühcheneltern das Buch lesen, um besser zu verstehen, wie es den Eltern in dieser Situation geht.

Stehen Väter von Frühchen vor anderen Herausforderungen als Mütter?

Die Gefühle sind dieselben, aber ja, es sind andere Herausforderungen. Die Mutter trägt durch das Stillen und die Folgen der Geburt definitiv die Hauptlast und muss im Mittelpunkt stehen, das ist gut und richtig so. Aber die Väter dürfen nicht vergessen werden, sie brauchen ebenfalls Ermutigung und Unterstützung. Ich habe von Kliniken gehört, bei denen Ärzte standardmäßig nur die Mutter darüber informieren, wie es dem Kind geht. Die Pflegerinnen erklären nur ihr, wie das Kind versorgt wird und wenn Väter es ebenfalls lernen wollen, heißt es „das kann Ihre Frau Ihnen zeigen“. Das ist falsch, denn erstens hat die Mutter so noch mehr zu tun und zweitens verfestigt es stereotype Rollenbilder nach dem Motto „Die Frau kümmert sich, der Mann hilft“. Und es macht es den Frühchenvätern viel schwerer, eine Beziehung zum Kind aufzubauen.

Scheuen sich Väter eher als Mütter, Schwäche zu zeigen und Hilfe anzunehmen?

Ein Stück weit ist das sicher so. Der weinende Mann, der sagt „Ich kann nicht mehr“ passt nicht zum Bild des Familienvaters als starker Fels in der Brandung. Väter werden aber mitunter auch in diese Rolle gedrängt. Die eigenen Gefühle von Angst und Frust herunterzuschlucken, hilft aber niemandem. Irgendwann brechen sie sich Bahn, dann kommt es vielleicht zum Zusammenbruch oder zu ständigem Streit mit der Partnerin.

Was würden Sie einem guten Freund raten, der Ihnen erzählt, dass sein Baby vielleicht früher geholt werden muss?

Er sollte sich bei Frühgeborenen-Initiativen informieren, in welcher nahen Klinik andere Frühcheneltern gute Erfahrungen gemacht haben, statt sich auf die Selbstbeschreibung der Krankenhäuser zu verlassen. Ich würde ihm raten, viel mit seiner Partnerin zu reden, um nicht in den Funktionsmodus zu fallen. Und er sollte mit anderen Menschen über seine Gefühle sprechen, notfalls auch nach einer passenden Facebookgruppe von Frühcheneltern Ausschau halten.

Welchen Rat haben Sie für Angehörige und Freunde von Eltern frühgeborener Kinder?

Ich weiß, es fällt schwer, aber haltet euch mit Ratschlägen und Beruhigungen nach dem Motto „Die meisten Frühchen erleiden keine Folgeschäden“ zurück. Die sind zwar nett gemeint, klingen in den Ohren der besorgten Eltern in diesem Moment aber wie Hohn. Habt Verständnis, wenn die Eltern euch bitten, während des Besuchs dreimal die Hände zu waschen oder das Baby nicht auf den Arm zu nehmen. Dahinter steckt die Sorge um die Gesundheit ihres Kindes. Macht konkrete Hilfsvorschläge, fragt etwa, ob ihr Frühchenkleidung besorgen, ein frisch gekochtes Essen vor die Tür stellen oder Informationen bei Behörden einholen sollt. Hört ihnen zu, wenn sie von ihren Ängsten erzählen und seid einfach da.