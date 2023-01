FSJ Kultur in Kreuzberger Museum „Schon beim Bewerbungsgespräch fand ich den Ort spannend“

Sofort nach der Schule ein Studium oder eine Ausbildung beginnen? Es geht auch anders. So absolviert die 18-jährige Thea Weinert im Kurt Mühlenhaupt Museum ein Freiwilliges Soziales Jahr Kultur. Für Kultur habe sich die Berlinerin schon immer interessiert und nach der Schulzeit praktische Erfahrungen sammeln wollen.

Über die Internetrecherche sei sie auf die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. (LKJ) gestoßen, den Träger, der ihr FSJ begleitet. „Schon beim Bewerbungsgespräch fand ich den Ort spannend“, erinnert sich Thea Weinert. In den urigen Höfen der Fidicinstraße 40 im Kreuzberger Chamissokiez gründete Hannelore Mühlenhaupt 2020 ein neues Museum mit den Werken ihres Mannes. Lange befanden sich die Bilder des Kreuzberger Milieu-Malers Kurt Mühlenhaupt (1921-2006) in Brandenburg.

Waren Sie schon einmal im Kurt Mühlenhaupt Museum? Der nächste offene Druckworkshop ist am kommenden Sonnntag, 22. Januar 2023, von 14 bis 17 Uhr. Weitere Termine: 29. Januar und 5. Februar. Es kann mit viel Farbe, Kreativität und Spaß selbst Kunst erschaffen werden. Für ukrainische Gäste ist am ersten Sonntag jeden Monats eine Übersetzerin vor Ort. Mehr Infos gibt es im zweisprachigen Flyer und auf www.muehlenhaupt.de.

Schon fast fünf Monate arbeitet die FSJlerin im Museum. Ihre Aufgaben: Datenbankpflege, fotografieren, Instagram (@kurtmuehlenhauptmuseum) und neue Objekte inventarisieren. Außerdem ist sie bei der Planung und Umsetzung der Veranstaltungen beteiligt, etwa bei den Druckworkshops an den Wochenenden. Ihr Fazit: „Ich mag das Museum und die Höfe sehr. Es ist so ein schöner, herzlicher Ort, an dem man immer wieder nette Besucher und bei Veranstaltungen interessante Autoren, Sänger usw. kennenlernt.“

Am 19. Januar (19 Uhr) wird gefeiert, denn der Namensgeber des Museums wäre 102 Jahre alt geworden. Im „Salon Mühlenhaupt“ wird Babette Winter, ehemalige Kulturstaatssekretärin, aus der Autobiografie des Künstlers lesen. In den elf Bänden finden sich Geschichten aus seinem Leben - „mal lustig, mal traurig, mal zuversichtlich und mal nachdenklich“, heißt es. Daneben gibt es auch lateinamerikanische Musik, gespielt vom Duo „DANDO SON!“ Um eine Anmeldung wird gebeten: karten@muehlenhaupt.de, Tel. 030 61627505.

Aus Friedrichshain-Kreuzberg berichtet Corinna von Bodisco in dieser Woche außerdem über folgende Themen:

