Nach mehreren Autobränden in Berlin ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Fünf Fälle wurden am Wochenende bekannt. Am Samstagabend bemerkte eine Zeugin Feuer an einem in der Nazarethkirchstraße im Wedding geparkten Pritschenwagen, sie rief die Feuerwehr und die Polizei.

Der Brand konnte gelöscht werden, so dass die Flammen nicht auf andere Wagen übergingen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Nacht brannten zwei Transporter in der Pücklerstraße in Kreuzberg, sie wurden erheblich beschädigt.

Am Freitagnachmittag löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Feuer an einem Wagen in der Krautstraße in Friedrichshain. Das Auto wurde demnach schwer beschädigt.

Ein zweiter Wagen brannte am Samstagmorgen in der Joseph-Schmidt-Straße in Neukölln. Nach den Angaben vom Samstag brannte das Auto vollkommen aus, zwei parkende Wägen wurden außerdem durch die Hitze stark getroffen.

Das Landeskriminalamt ermittelt, nähere Angaben zu den Tätern liegen bislang nicht vor.(dpa)