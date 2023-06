Führungswechsel im LAF Sozialstaatssekretär Bozkurt wird kommissarisch Chef des Berliner Flüchtlingsamts

Aziz Bozkurt, Berlins Staatssekretär für Soziales (SPD), wird kommissarisch die Leitung des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) übernehmen. Er werde die Stelle des Präsidenten im Laufe des Augusts übernehmen, heißt es in einer E-Mail der bisherigen kommissarischen Präsidentin Carina Harms. Das Schreiben wurde am Freitagnachmittag an die Mitarbeiter der Behörde geschickt und liegt dem Tagesspiegel vor.