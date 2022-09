Für mehr Flächengerechtigkeit Aktivisten kapern am „Parking Day“ Parkplätze in Berlin

Einmal im Jahr, am dritten Freitag im September, versuchen Aktivisten das Unmögliche: Sie wollen Autos Platz wegnehmen, den diese in Berlin einnehmen. Aus Sicht der Aktivisten: verschwenden. Die Aktion nennt sich „Parking Day“, unter anderem der Fahrradclub ADFC Berlin und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) rufen dazu auf.

An 15 Stellen in der Stadt sind an diesem Freitag Aktionen angekündigt. Am Vormittag wollen die Organisatoren bei einer zentralen Aktion in der Grolmanstraße, die zwischen Kurfürstendamm und Savignyplatz verläuft, ihre Ziele vorstellen.

Und so geht der „Parking Day“: Ein freier Autoparkplatz wird okkupiert, einfach so. Zum Abstellen von Fahrrädern, für einen Blumenkübel oder für eine Sitzecke. Damit die Polizei nicht meckert, sind die Besetzungen bei der Polizei als Versammlung angemeldet.

„Wir möchten auf die unverhältnismäßige Flächeninanspruchnahme durch Autos in Städten hinweisen“, heißt es in einem Aufruf. Vor fünf oder gar zehn Jahren war das Wort „Flächengerechtigkeit“ nur Fachleuten bekannt. Mittlerweile ist es weit verbreitet. So hat Kreuzberg kürzlich angekündigt, einen ganzen Kiez autofrei machen zu wollen.

Vor fünf Jahren hatte der „Parking Day“ seine zentrale Aktion in der Bergmannstraße. Mittlerweile ist die Straße völlig umgestaltet. „Es geht nicht nur um Verkehrsberuhigung und Flächengerechtigkeit, sondern auch um Klimaschutz“, hatte die damalige Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) das Vorgehen begründet.

Das Umweltbundesamt hatte einmal dies vorgerechnet: Gäbe es in Berlin nur 300 Autos pro 1000 Einwohner (derzeit sind es etwa 340), hätte Berlin genug Platz für die vom Volksentscheid Fahrrad geforderten Radwege.

Doch die Zahl der Autos nimmt nicht ab, sie nimmt zu. Jedes Jahr meldet das Statistische Landesamt einen neuen Rekordwert beim Bestand von Personenkraftwagen in Berlin. 2017 waren 1,195 Millionen Autos zugelassen, in diesem Jahr sind es 1,242 Millionen. Die Anzahl der registrierten Pkw ist im Bundesland Berlin im Verlauf der vergangenen zehn Jahre kontinuierlich angestiegen.

Als Grund nennt der Verkehrsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialwissenschaften (WZB): „Wir haben in Berlin das Problem, dass wir zu viele Autos haben. Das liegt daran, dass es sehr bequem ist, ein Auto zu haben, weil jeder sein Auto sehr bequem vor der Haustür abstellen kann.“

Und vor allem billig. Selbst in Friedrichshain-Kreuzberg, das sich gerne verkehrspolitisch als Vorzeigebezirk lobt, ist das Abstellen von Autos weitestgehend gratis. Selbst 100 Meter vom Potsdamer Platz entfernt gibt es keine Parkraumbewirtschaftung.

