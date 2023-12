Geduldete erzählen von ihrem Leben in Berlin „Ich habe ständig Angst vor einer Abschiebung“

Wenn es um Migration und Geflüchtete geht, wird oft auch auf die vielen Ausreisepflichtigen verwiesen, die in Deutschland und auch in Berlin leben. Was dabei vergessen wird: Viele haben einen Status, der ihnen den Aufenthalt hier – wenn auch nur vorübergehend – erlaubt: eine Duldung.

Der Staat hat ihre Abschiebung vorläufig ausgesetzt. Doch das kann sich schnell ändern. Wie lebt es sich mit diesem unsicheren Aufenthaltsstatus? Vier junge, geduldete Menschen haben es dem Tagesspiegel erzählt.

Ahmed M.:

Ich bin 2015 aus dem Irak geflohen. Nachdem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge meine beiden Asylanträge abgelehnt hat, habe ich vom Duldungen bekommen. Ich hatte schon viele verschiedene Duldungen: manche für zwei Monate, manche für sechs.

Seit ich eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mache, habe ich eine Ausbildungsduldung. Damit darf ich bis zum Ende der Lehre in Deutschland bleiben. Ich hoffe, dass mich mein Betrieb anschließend übernimmt und ich dauerhaft hierbleiben kann. Geduldet zu sein, ist für mich wirklich schwierig. Ich habe ständig Angst vor der Abschiebung und kann keine langfristigen Pläne machen. Seit ich die Ausbildungsduldung habe, schlafe ich besser. Aber manchmal kommt die Angst noch hoch.

Ahmed ist 31 Jahre alt. Der Krieg in seiner Heimat hat ihn traumatisiert. Er lebt mit einer Depression und macht parallel zu seiner Ausbildung eine Psychotherapie. Nach Jahren in Flüchtlingsunterkünften wohnt er mittlerweile in einer WG.

Ashkan G.:

Ich lebe seit 2019 in Berlin, habe Asyl beantragt und eine Ablehnung bekommen. Jetzt lebe ich seit über ein Jahr mit einer Duldung. Zweimal konnte ich sie schon verlängern, um jeweils sechs Monate. Das konnte ich online erledigen. Wenn ich die Duldung ein drittes Mal verlängern will, dann muss ich persönlich zur Ausländerbehörde gehen. Nächste Woche habe ich einen Termin. Das macht mich nervös. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt.

Ursprünglich komme ich aus Teheran, der Hauptstadt Irans. Dort habe ich sechs Jahre lang als Architekt gearbeitet. Mein Traum ist es, in Berlin zu arbeiten. Doch mir fehlt eine Arbeitserlaubnis. Ich habe sie immer wieder beantragt, jedes Mal wurde sie abgelehnt. Vor ein paar Monaten hätte ich ein bezahltes Praktikum in einem Architekturbüro machen können. Ich hatte einen Vertrag für sechs Monate mit der Option auf Verlängerung. Aber die Arbeitsagentur hat nicht zugestimmt. Ich schäme mich. Ich würde so gerne arbeiten.

Ashkan stieg 2019 in ein Flugzeug und reiste mit einem Visum nach Deutschland ein. Er beantragte Asyl, doch sein Antrag wurde abgelehnt. Seine Eltern hat der 34-Jährige seit über vier Jahren nicht getroffen.

Ismaela J.:

Ich komme ursprünglich aus Gambia in Westafrika und bin über das Mittelmeer und Italien nach Deutschland geflohen. 2020 konnte ich hier in Berlin eine Lehre zum Koch beginnen und habe deshalb eine dreijährige Ausbildungsduldung bekommen. Davor hatte ich kürzere Duldungen, zum Beispiel für drei Monate. Damit konnte ich kein Bankkonto eröffnen und durfte Berlin nicht verlassen. Nicht mal nach Brandenburg durfte ich fahren. Ich hatte immer Angst, abgeschoben zu werden.

Ausbildungsduldungen sind selten Auch wenn drei der vier hier zitierten Menschen eine Ausbildung machen, gehören sie zu einer Minderheit innerhalb der Gruppe aller Geduldeten. Von einhundert Geduldeten in Berlin schaffen es im Schnitt nur ein oder zwei von ihnen, eine Ausbildungsduldung zu erlangen. Im Juni 2023 kamen in Berlin etwa 236 Ausbildungsduldungen auf 17.436 Geduldete. Das entspricht 1,4 Prozent. Der Großteil der Geduldeten hangelt sich von Duldung zu Duldung. Expert:innen sprechen in diesem Kontext von „Kettenduldungen“. Eine Ausbildungsduldung bietet im Vergleich dazu mehr Sicherheit und Rechte, etwa keine Abschiebung bis zum Ende einer dreijährigen Ausbildung.

Wenn ich einen Termin beim Ausländeramt hatte, habe ich es manchmal nicht geschafft hinzugehen. Ich hatte zu viel Angst. Was, wenn ich dort festgenommen werde? Was, wenn sie mich ein zweites Mal abschieben und ich nie mehr zurückkehren kann? Ich war damals nicht ich selbst. Ich war immer gestresst und ständig krank; ich konnte nicht gut lernen und mich kaum konzentrieren. Jetzt ist es besser. Ich habe hier geheiratet und einen Sohn bekommen. Ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen.

Ismaela ist 32 Jahre alt. Als er 2018 nach Berlin kam, wurde er nach wenigen Monaten zurück nach Italien überstellt. Er machte sich ein zweites Mal auf den Weg nach Deutschland und bekam Kirchenasyl. Die Erfahrung der Rückstellung bereitet ihm noch heute Albträume.

Irina J.:

Ich bin 2019 aus Georgien geflohen. Als ich meine erste Duldung bekam, wusste ich nicht, ob das nun gut ist oder schlecht. Ich durfte damit nicht arbeiten und keinen Integrationskurs besuchen. Dabei hätte ich so einen damals dringend gebraucht. Ich war so allein und ängstlich. Ich habe niemandem vertraut. Die Bürokratie hat mich extrem gestresst und ich hatte ständig Angst abgeschoben zu werden. Dann habe ich die Leute vom Verein „Moabit hilft“ getroffen. Sie haben mich gerettet. Sie haben sich Zeit genommen, mich beraten und unterstützt. Zusammen haben wir einen Ausbildungsplatz gefunden. Jetzt mache ich eine Lehre zur Kellnerin.

Moabit hilft e.V. Sowohl Ahmed als auch Irina und Ismaela haben ihre Ausbildungsplätze mithilfe des Vereins „Moabit hilft“ gefunden. Das Nachbarschaftsnetzwerk unterstützt seit 2013 geflüchtete Menschen in Berlin. Ashkan wendet sich ebenfalls regelmäßig an den Verein.



Forschung in der Sozialen Arbeit zeigt, dass lokale Netzwerke wie „Moabit hilft“ eine essenzielle Rolle bei der Integration von geduldeten Menschen spielen. Sie unterstützen Neuankömmlinge mit Sprachkursen, nehmen sich Zeit, zuzuhören und zu erklären, vermitteln Wohnungen und Arbeitsplätze und bereiten Geduldete auf Termine bei Behörden vor. In einer Stellungnahme wiesen mehrere Wissenschaftler:innen darauf hin, dass Geduldete selten die Zielgruppe integrationspolitischer Maßnahmen sind und meist unzureichend über ihre Rechte informiert.

Nachdem ich den Vertrag für die Ausbildungsstelle bekommen habe, bin ich damit zum Ausländeramt gegangen und habe eine mehrjährige Ausbildungsduldung bekommen. Nachts bin ich manchmal noch aufgewacht und habe mir Sorgen gemacht, dass ich nach Georgien abgeschoben werde. Aber seit ich Ismaela geheiratet habe, fühle ich mich sicher. Mein Traum ist es, dass wir irgendwann unser eigenes Restaurant eröffnen. Mein Mann kocht gut und wir könnten georgisches und afrikanisches Essen anbieten.