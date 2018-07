Mit Schildern warnt die Bürgerinitiative "I love Tegel" Badegäste am Flughafensee in Tegel. Denn obwohl dort Ende Juni eine Überschreitung der Grenzwerte für die zulässige bakterielle Belastung festgestellt wurde, seien die Warnhinweise am See unzureichend, findet die Initiative. Dort gebe es lediglich Schilder der Größe DIN A4, immer noch würden Menschen in dem See baden. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales informiert online über die schlechte Wasserqualität des Sees und das Gesundheitsamt Reinickendorf rät derzeit vom Baden darin ab.

"Die aktuellen Warnhinweise sind ein Witz! Ich kann nicht glauben, dass der Gesundheitsstadtrat diese Schilder für ausreichend hält, um die Badegäste auf die krankheitserregenden Bakterien hinzuweisen", erklärt Felix Schönebeck von "I love Tegel". An den Zugängen zum Landschaftsschutzgebiet konnten wir überhaupt keine Schilder finden, obwohl heute die Ferien beginnen und viele Kinder zum Baden kommen werden. Wir haben jetzt große Warnschilder drucken lassen und an den Zugängen zum See angebracht. Ich hoffe, dass die Menschen nun das Wasser vorerst meiden."

Mehr zum Thema Keime im Trinkwasser Welche Gefahr geht von diesen Erregern aus?

Bei den Proben wurden pro 100 Milliliter rund 24.000 coliforme Baktierien gefunden. Der Höchstwert liege aber bei 10.000 pro 100ml, warnt die Initiative. Coliforme Bakterien sind in hoher Dosis für den Körper gefährlich und können zu Magen-Darm-Erkrankungen führen. Das Reinickendorfer Gesundheitsamt hat Nachproben für den See angeordnet, die in dieser Woche vorliegen sollen. (Tsp)