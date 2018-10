Can Dündar, Türkei

Can Dündar. Foto: picture alliance / Hendrik Schmidt

Er war Chefredakteur der Tageszeitung „Cumhuriyet“ – bis vor Kurzem gehörte sie zu den wenigen regierungskritischen Medien in der Türkei. Dass er über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes MIT an islamistische Milizen in Syrien berichtete, machte Can Dündar endgültig zum Staatsfeind. Im Mai 2016 wurde auf ihn geschossen, wegen der „Publikation von Staatsgeheimnissen“ drohte ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Vor zwei Jahren floh Can Dündar nach Berlin. Hier ist er mit einem kleinen Team in den Räumen des gemeinnützigen Journalistenverbunds Correctiv untergekommen. Dündar informiert auf seiner neuen Internetplattform „Özgürüz“ über Politik und Repressionen der Erdogan-Regierung – die Texte erscheinen auf Türkisch und Deutsch. Außerdem schreibt Dündar Kolumnen für „Die Zeit“. Seine Frau darf ihn nicht besuchen, die Regierung in Ankara hat ihr den Pass entzogen. Im September – kurz vor Erdogans Staatsbesuch in Deutschland – forderte die Türkei die Auslieferung des einstigen Chefredakteurs, in Berlin bezeichnete Erdogan Dündar als „Agenten“ und beschwerte sich darüber, dass der „angebliche Journalist“ in Deutschland „auf Händen getragen“ werde. Seit dem Staatsbesuch steht Dündar wieder unter Polizeischutz. In der Türkei hat die Justiz die verbliebenen Mitarbeiter von „Cumhuriyet“ verurteilt oder eingeschüchtert, die Zeitung wird zum Regierungsorgan.

Laura Poitras, USA

Laura Poitras. Foto: Britta Pedersen/picture alliance/dpa

Als eine der engsten Vertrauten des abtrünnigen CIA-Mitarbeiters Edward Snowden ist die Dokumentarfilmemacherin Laura Poitras 2013 weltberühmt geworden. Und spätestens damals zog sie sich den Unmut der US-Regierung zu. Zu dieser Zeit lebte Poitras bereits ein Jahr lang in Berlin – nach eigener Aussage, weil sie in der deutschen Hauptstadt ihre Informationsquellen und die eigene Privatsphäre am besten schützen könne. Konkret: weil sie glaubte, sich in Berlin eher dem Einfluss der US-Geheimdienste entziehen zu können. Ihr Quartier in der Torstraße in Mitte entwickelte sich zum bekannten Treffpunkt für ein wachsendes Netzwerk aus Whistleblowern, Hackern, Menschenrechtlern und Exiljournalisten in der Stadt. Wegbegleiter sagen, es seien gerade Menschen wie Laura Poitras gewesen, die andere Aktivisten dazu brachten, ebenfalls nach Berlin zu ziehen. Für ihre Berichte über die Snowden-Enthüllungen erhielt Poitras den Pulitzerpreis, für ihren Film „Citizenfour“ den Oscar. Als sich abzeichnete, dass sie für ihre Zusammenarbeit mit Edward Snowden nicht vor ein US-Gericht gestellt würde, entschloss sie sich, in ihre Heimat zurückzukehren. Heute lebt Laura Poitras wieder in New York, unterhält aber weiter Verbindungen nach Berlin und ist öfter in der Stadt zu Besuch. Exilanten und Menschen aus dem Kulturbetrieb halten Kontakt zu ihr. Edward Snowden lebt an einem unbekannten Ort in Russland.

Salih Muslim, Syrien

Salih Muslim. Foto: Delil Souleiman/AFP

Ähnlich wie bei Can Dündar verhält es sich bei Salih Muslim: Die türkische Regierung verlangt energisch seine Auslieferung, wenn er sich in Berlin aufhält. Doch Muslim hat noch weitere Feinde – neben Anhängern des syrischen Regimes sind das vor allem Islamisten aus aller Welt. Denn Muslim ist einer der Köpfe der PYD. Die säkulare Kurdenpartei regiert zusammen mit christlichen und muslimischen Verbänden die nordsyrische Autonomiezone Rojava, die von Islamisten aller Art bekämpft wird. Die PYD steht der auch in Deutschland verbotenen kurdisch-türkischen PKK nahe, hat sich aber als Hauptkraft im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ erwiesen. Zudem bemüht sich die PYD um Distanz zum Regime von Baschar al Assad. Die USA, Belgien und Frankreich erkennen die PYD als Vertreter der Kurden Syriens an, Deutschland tut dies nicht. Im vergangenen Jahr war Muslim auch deshalb lange in Berlin, wo er sich für ein föderales Syrien einsetzte. Salih Muslim ist Ingenieur und hat einst in Saudi-Arabien gearbeitet. Von den islamistischen Diktaturen am Golf abgeschreckt, vom syrischen Polizeistaat verfolgt, schloss er sich in den 90er Jahren kurdischen Oppositionellen an. Muslim floh in die kurdische Autonomieregion im Irak und kehrte zurück, als der Krieg in Syrien begann. Er half, jene Milizen zu einen, die den IS inzwischen fast besiegt haben. Salih Muslim soll sich derzeit hauptsächlich in Brüssel aufhalten.

Carles Puigdemont, Spanien

Carles Puigdemont. Foto: Wolfgang Kumm/picture alliance/dpa

Mit Berlin, sagte Carles Puigdemont im April 2018, verbinde er immer Geschichtsträchtigkeit, Politik, ja, auch Fortschritt. Und so habe er nicht lange grübeln müssen, wohin er denn reise, nachdem er aus der Auslieferungshaft in Neumünster entlassen worden war. Carles Puigdemont ist ein Sozialliberaler und war Präsident der spanischen Region Katalonien mit der Hauptstadt Barcelona. Weil er ein Urteil der Verfassungsrichter in Madrid missachtet und Katalonien zur eigenständigen Republik erklärt hatte, wollte Spaniens Zentralregierung ihn verhaften lassen. Neun seiner Minister kamen in Untersuchungshaft, Puigdemont floh nach Brüssel. Von dort reiste er durch Europa – die katalanischen Separatisten sind Anhänger der Europäischen Union und hofften auf Hilfe aus Brüssel, Paris und Berlin. Im März 2018 wurde der frühere Journalist auf der Durchreise in Schleswig-Holstein festgenommen, ein europäischer Haftbefehl aus Madrid lag vor. Weil der Hauptvorwurf des Hochverrates nicht belegt war, entließ ihn die Justiz nach elf Tagen. Puigdemont erhielt Meldeauflagen, die er in Berlin zu erfüllen gedachte. Und: Puigdemont hat in der Stadt katalanische Exilpolitik gemacht. Im Mai 2018 trat er mit Quim Torra, dem neuen Regionalchef Kataloniens, in einem Wilmersdorfer Hotel auf. Aus Sicherheitsgründen hat er Berlin inzwischen verlassen, spanische Medien hatten Details über sein Exilleben veröffentlicht. Er lebt nun in Brüssel.

Pjotr Wersilow, Russland

Pjotr Wersilow. Foto: Christoph Soeder/picture alliance/dpa

Erst seit einem Monat befindet sich Pjotr Wersilow im Berliner Exil. Der 30 Jahre alte Regierungskritiker gehört zur feministischen, regierungs- und kirchenkritischen Punktruppe Pussy Riot, die im Russland Wladimir Putins seit Jahren für Aufsehen sorgt – und deren drei prominenteste Aktionistinnen nach einem „Punk-Gebet“ in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale zu Haftstrafen verurteilt wurden. Wersilow stürmte mit drei weiteren Pussy-Riot-Mitgliedern während des Fußball-WM-Finales in Moskau in Polizeiuniform auf das Spielfeld. Im September dieses Jahres fühlte er sich nach einer Gerichtsverhandlung plötzlich schlecht, büßte an Sehkraft, Orientierung, Sprache ein. Zunächst wurde Wersilow in Moskau behandelt, dann mit einem Sonderflug privater Unterstützer nach Berlin gebracht. Die Leitung der Berliner Charité, in der Wersilow unter Polizeischutz behandelt wurde, hält eine Vergiftung des Mannes für wahrscheinlich. Anders sei die „Dynamik der Symptome“ innerhalb einiger Stunden kaum zu erklären. Wie lange Wersilow in Berlin bleiben wird, ist unklar. Er hat auch eine kanadische Staatsbürgerschaft, beabsichtigt eigener Auskunft zufolge, bald wieder Politik in Russland zu machen. In der Charité wurden immer wieder bekannte Politiker und oppositionelle Aktivisten behandelt, zum Beispiel die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko und Iraks Ex-Präsident Dschalal Talabani.

Ai Weiwei, China

Ai Weiwei. Foto: Michael Kappe/picture alliance

Er ist der wohl bekannteste Chinese in Deutschland. Der Kunststar und Menschenrechtsaktivist zog im Jahr 2015 nach Berlin. Mit seiner Frau, der Filmemacherin Wang Fen, und seinem Sohn lebt Ai Weiwei in Prenzlauer Berg, auf dem Pfefferberg-Gelände am Senefelderplatz ist sein Atelier. Die Universität der Künste hatte ihm schon Jahre zuvor eine Gastprofessur angeboten, doch die chinesische Regierung verhinderte zunächst Ai Weiweis Ausreise. Berlin habe ihm eine Gelegenheit zur Neuorientierung gegeben, hat Ai Weiwei einmal gesagt. Als Stellungnahme zur Flüchtlingspolitik der EU ließ er Hunderte Rettungswesten an die Säulen des Konzerthauses am Gendarmenmarkt hängen, vergangenen Monat war er Schirmherr des 1. Berliner Human Rights Film Festivals. In diesem Frühjahr hat er angekündigt, sich nach dem Ende seiner auf drei Jahre befristeten Gastprofessur einen neuen Wohnort zu suchen. Sein Atelier in Berlin werde er jedoch behalten, es solle seine Basis in Europa bleiben. Auch persönlich wird Ai Weiwei weiter in der Stadt präsent sein: Unter anderem will er bei dem – für dieses Jahr allerdings abgesagten – „Dau“-Mauersimulationsprojekt mitmachen. Die geplante Mauer möchte er, sobald sie denn steht, in ein „doppelseitig bemaltes Kunstwerk verwandeln“. Chinas Regimekritiker hatte sich in Berlin auch mit dem katalanischen Separatisten Carles Puigdemont getroffen.