Gefühl schlägt Mathematik Braucht das Trinkgeld fürs Hotelpersonal einen Inflationsausgleich?

Ben, großzügig, fragt: Wenn ich im Hotel übernachte, lasse ich meist etwas Kleingeld für den Zimmerservice liegen. Die Höhe richtet sich eher nach dem, was ich gerade im Portemonnaie habe, zufrieden bin ich fast immer. In Zeiten der aktuellen Inflation frage ich mich zunehmend, ob wenige Euro nicht etwas schäbig sind, andererseits zahle ich ja den Service mit dem Hotelpreis. Gibt es eine Orientierungshilfe, was heutzutage angemessen wäre?