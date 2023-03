Geld erbeutet Unbekannte sprengen Geldautomaten in Berlin-Prenzlauer Berg und fliehen auf Fahrrädern

In Prenzlauer Berg ist in der Nacht zu Sonntag ein Geldautomat gesprengt worden. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, sollen sich zwei Männer kurz nach 3 Uhr Zugang zu einem Einkaufszentrum an der Greifswalder Straße verschafft haben. Dort habe das Duo den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt, hieß es.

Außerhalb des Einkaufszentrums soll ein dritter Mann den Angaben nach Schmiere gestanden haben. Nach der Tat flohen alle drei Männer auf Fahrrädern in Richtung S-Bahnhof Greifswalder Straße. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts dauern an. (Tsp)

