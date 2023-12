„Gemeinsam formen wir unsere Stadt“ Kai Wegner fordert in Neujahrsansprache Berlins Bürger zum Gestalten auf

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat in seiner ersten Neujahrsansprache betont, wie wichtig in Krisenzeiten der Zusammenhalt in der Stadt ist. „Berlin ist mehr als nur eine Stadt. Berlin ist unser Zuhause“, sagte Wegner laut dem am Freitag verbreiteten Redetext.

Er unterstrich Werte wie das Einhalten von Regeln, die Fairness im Umgang miteinander, dass sich Anstrengung lohne und zugleich die soziale Verantwortung für Schwache. Wichtig ist Wegner auch: „Dass wir gemeinsam die Stimme erheben, wenn sich Hass, Spaltung und Hetze breitmachen.“

Wegner betonte, Berlin brauche jeden Einzelnen: „Sei es ehrenamtlich oder hauptamtlich, im Verein oder im Betrieb, in der Schule oder im Büro, in Hilfsorganisationen oder in der Pflege, bei der Feuerwehr oder der Polizei. Das alles und noch viel mehr macht unser Berlin aus, und gemeinsam formen wir unsere Stadt. Machen wir das Beste daraus! Das Beste für Berlin!“

Es liege auch in der Hand der Bürger, „ob 2024 ein Jahr der Krisen oder ein Jahr der Chancen wird“. Der CDU-Politiker, der gemeinsam mit der SPD regiert, gewann die Wiederholungswahl im Februar. Am 27. April wurde er im dritten Wahlgang zum Regierenden Bürgermeister gewählt. (dpa)