Gender-Zoff mit Biologin Berliner Humboldt-Uni gibt vor Gericht klein bei

Im Streit um den Vortrag einer Biologin zieht die Humboldt-Universität (HU) ihre öffentlich geäußerte Kritik an der Wissenschaftlerin wegen deren Haltung zum Gender-Thema endgültig zurück. Wie das Berliner Verwaltungsgericht auf Anfrage bestätigt, ist die Universität nicht mit einer Beschwerde gegen einen Beschluss des Gerichts vorgegangen, der ihr die Äußerungen untersagt. Der Beschluss ist damit rechtskräftig.

Hintergrund des Rechtsstreits war die Absage eines Vortrags der Biologin Marie-Luise Vollbrecht im Sommer 2022. In dem Vortrag anlässlich der „Langen Nacht der Wissenschaften“ zum Thema Sex und Gender wollte Vollbrecht, damals noch wissenschaftliche Mitarbeiterin der HU, darlegen, „warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“.

Angesichts der erhitzten Diskussionen um das Thema befürchtete die Uni Tumulte. In einer auf der offiziellen Webseite veröffentlichten Pressemitteilung wurde die Absage mit „Protesten gegen die Vortragende“ begründet, die wegen ihrer Mitarbeit an einem zuvor in der Zeitung „Welt“ veröffentlichten Artikel „massiv in die öffentliche Kritik“ geraten sei. Die Vorgänge an der Uni bekamen bundesweit Aufmerksamkeit.

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verbietet es grundsätzlich dem unmittelbar an die Grundrechte gebundenen Staat, sich ohne rechtfertigenden Grund herabsetzend über einen Bürger zu äußern (...). Aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts

In dem Artikel hatte Vollbrecht zusammen mit weiteren Autoren aus ihrer Sicht wissenschaftlich falsche Darstellungen des Geschlechter-Themas in den öffentlich-rechtlichen Medien kritisiert. Der Lesben- und Schwulenverband brandmarkte das als „transfeindliche Hetze“.

Die HU nahm in ihrer Pressemitteilung die Diskussion auf und distanzierte sich von den Positionen der Biologin. Wörtlich hieß es: „Die Meinungen, die Frau Vollbrecht in einem ‚Welt‘-Artikel am 1. Juni 2022 vertreten hat, stehen nicht im Einklang mit dem Leitbild der HU und den von ihr vertretenen Werten“. Zugleich hieß es, aus wissenschaftlicher Sicht gebe es keine Argumente gegen den geplanten Vortrag, er werde später nachgeholt.

Trotzdem zog die Biologin gegen die amtliche Kritik an ihrem Artikel vor das Verwaltungsgericht. Das gab ihrer Unterlassungsforderung mit einem Beschluss von Anfang Dezember 2023 statt (Az.: VG 12 L 399/23). „Der mit der Stellungnahme einhergehende Grundrechtseingriff ist rechtswidrig“, heißt es in dem Beschluss. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht verbiete es dem Staat, sich ohne rechtfertigenden Grund herabsetzend über einen Bürger zu äußern, etwa eine von diesem vertretene Meinung abschätzig zu kommentieren.

Auf „X“ herrsche eine von Diffamierungen geprägte Diskussionskultur, so das Gericht

Ein solcher Rechtfertigungsgrund sei hier nicht erkennbar. Es sei schon „nicht klar, auf welche Meinungen der Antragstellerin die Antragsgegnerin sich konkret bezieht und welche Werte beziehungsweise Elemente ihres Leitbilds sie hiermit für unvereinbar hält“. Der damit verbundene Vorwurf wiege aufgrund seiner Pauschalität besonders schwer, weil so der Eindruck entstehen könne, Vollbrecht bewege sich mit ihren Meinungen in ihrer Gesamtheit außerhalb des Leitbilds und der Werte der HU.

Nicht nachvollziehen mochte das Gericht dagegen Vollbrechts Argument, sie sei durch die HU-Stellungnahme persönlichen Angriffen auf der Plattform „X“ ausgesetzt. Dies sei nicht der Uni zuzurechnen, hieß es. Denn Vollbrecht beteilige sich schon länger „aktiv wie passiv an der auf dieser Plattform vorherrschenden polemischen und von persönlichen Diffamierungen geprägten Diskussionskultur“.

Die HU hatte die angegriffenen Äußerungen in der Pressemitteilung bereits unmittelbar nach dem Gerichtsbeschluss von der Webseite gelöscht. Die Änderung und ihr Anlass wurde bislang jedoch nicht transparent gemacht. Man beschränkt sich auf den Hinweis: „Zuletzt aktualisiert: Dezember 2023“.

Während es im Dezember auf die Frage nach einer möglichen Beschwerde noch hieß, die HU wolle den Beschluss „sorgfältig auswerten“, teilt eine Sprecherin jetzt mit: „Die HU hat den Beschluss des Verwaltungsgerichts umgehend umgesetzt und akzeptiert“. Die Frage, ob die Universität sich angesichts ihres rechtswidrigen Verhaltens bei der Wissenschaftlerin entschuldigt hat oder dies noch beabsichtigt, blieb zunächst unbeantwortet.