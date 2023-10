„Genozid ist Genozid“ Mit Palästinensertuch am Berliner Holocaust-Mahnmal posiert – Poster an Bushaltestelle

Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas schlägt sich auch im Berliner Straßenbild nieder. Nachdem wiederholt Haustüren mit Davidsternen markiert worden sind, sind nun an einer Bushaltestelle in Charlottenburg ein Poster und eine Parole aufgetaucht, die den industriellen Massenmord an den europäischen Juden durch den Nationalsozialismus verharmlosen.

Auf dem Bild sind drei Menschen zu sehen, deren Gesichter mit Palästinensertüchern verdeckt sind. Sie posieren offenkundig zwischen den Stelen des Holocaust-Mahnmals. Hinter ihnen sind weitere Umrisse eingezeichnet. Was diese darstellen sollen, ist nicht ganz klar, womöglich sollen zahlreiche Palästinenser angedeutet werden, etwa der Flüchtlingsstrom in den Süden des Gazastreifens.

Das Poster ist an die Glasscheibe der Bushaltestelle Otto-Suhr-Allee, direkt am Ernst-Reuter-Platz, geklebt. Darunter wurde auf die Scheibe in schwarzen Buchstaben die Parole „Genocide is Genocide“ (auf Deutsch: „Völkermord ist Völkermord“) geschrieben – und dadurch das Schicksal der Palästinenser mit der millionenfachen Judenvernichtung im Dritten Reich gleichgesetzt.

Nach Tagesspiegel-Informationen wurde in der Nähe der Bushaltestelle ein weiteres Poster samt Parole entdeckt. Die Polizei konnte auf Anfrage zunächst keine Angaben dazu machen.

Schon hunderte Straftaten in Berlin seit Hamas-Angriff auf Israel

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober hat Israel zahlreiche Luftangriffe auf Stützpunkte der Terrororganisation im Gazastreifen geflogen. Diese liegen oft inmitten von besiedelten Gebiet. Nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde sollen in dem Gebiet mittlerweile mehr als 5000 Menschen getötet worden sein; eine unabhängige Überprüfung der Zahlen ist nicht möglich.

Viele Palästinenser sind in den vergangenen Tagen einem israelischen Aufruf gefolgt und in den Süden des Gazastreifens geflüchtet. Seit dem Wochenende sind dort mehrere internationale Hilfskonvois mit Wasser, Lebensmitteln und Medizin eingetroffen.

Seit dem 7. Oktober hat die Berliner Polizei bereits hunderte Straftaten im Zusammenhang mit dem Konflikt registriert. Mehrfach wurden Davidsterne auf Haustüren gemalt, vor einer Synagoge in der Brunnenstraße in Mitte landeten Brandsätze auf dem Gehweg, am Sonntagabend warfen Unbekannte einen Stein auf das Jüdische Krankenhaus in Wedding.