Showdown für die die neue Tesla-Gigafactory in Grünheide, aber mit Abstand: Unter strengen Corona-Sicherheitsvorkehrungen läuft in der Stadthalle von Erkner seit Mittwochmorgen die mehrtägige Anhörung von Anwohnern, Bürgerinitiativen und Umweltverbänden, die das Projekt kritisch sehen. Eingeladen waren alle 414 Einwender, die im Rahmen des förmlichen emissionsschutzrechtlichen Hauptgenehmigungsverfahrens kritische Stellungnahmen gegen die Autofabrik eingereicht hatten, die im Rekordtempo nahe dem Berliner Autobahnring bei Freienbrink hochgezogen wird. Es kamen 109 Kritiker. Und es ging in der Stadthalle von Erkner von der ersten Minute an heftig zur Sache, bei jedem Detail.

In der gesetzlich vorgeschriebenen Anhörung können Kritiker gegenüber Brandenburgs Landesumweltamt, der zuständigen Genehmigungsbehörde, direkt ihre Bedenken erläutern: Der Tesla-Konzern wiederum, der mit einem Team und beteiligten Planungsbüros vertreten ist, kann unmittelbar darauf reagieren. Geladen sind ebenfalls die beteiligten Fachbehörden.

Die Versammlung wird von Ulrich Stock (62) geleitet, dem langjährigen Abteilungsleiter für Technischen Immissionsschutz im Landesumweltamt. Gleich zum Auftakt wies Stock darauf hin, dass in der Anhörung nur über für die Behörde entscheidungsrelevante Fragen beraten wird. "Wir werden keine Einwände erörtern, ob die Lithiumproduktion in Bolivien umweltgerecht ist oder nicht", sagte er. Ziel der Anhörung sei es, dass die Behörde weitere sachliche Grundlagen für die Entscheidung gewinne.

Christiane Schröder, Geschäftsführerin des Naturschutzbundes Brandenburg, kritisierte, dass die Anhörung nicht in einem Livestream generell öffentlich verfolgt werden kann, "was für ein innovatives Unternehmen wie Tesla ja kein Problem sein" dürfe. "Es ist nicht Absicht des Erörterungstermins, innovative Technologien zu präsentieren", konterte Stock. Es sei ein Behördentermin, "kein Kongress und keine Bürgerversammlung."

Und die Stimmung blieb gereizt, und wurde von Minute zu Minute gereizter. Vertreter von Bürgerinitiativen beklagten etwa, dass ihnen am Eingang Wasserflaschen abgenommen worden seien, den Tesla-Vertretern aber nicht. Stock führte Sicherheitsgründe an, da möglicherweise auch Bürger gekommen seien, die nicht nur Friedliches im Sinn haben. "Von Tesla befürchte ich nicht, dass sie mit Flaschen werfen", sagte er.

Protokollanten von Tesla beauftragt - 45 Minuten Unterbrechung

Neue Unruhe kam auf, als Stock einräumte, dass die Firma, die das Ergebnis-Protokoll der Veranstaltung führt, von Tesla beauftragt worden ist. Vorgebracht wurde es von der Musikerin und Juristin Juliane Neigel, die für den bayrischen Umweltverein VLAB vor Ort war, der vergeblich gegen die Rodungen und den Baubeginn für die Fabrik geklagt hatte.

Auch Julia Neigel, vor allem als Musikerin bekannt, nimmt an der Anhörung teil. Foto: Patrick Pleul/dpa

Prompt wurde die Anhörung nach 45 Minuten gleich wieder unterbrochen, weil wegen eines Interviewsatzes ein Befangenheitsantrag gegen Stock gestellt wurde. Ein voreingenommener Vorsitzender mache die Anhörung nicht gerichtsfest, so ein Naturschützer. Der Antrag wurde abgelehnt.

Bundesweites Interesse an Anhörung

Der Termin stößt bundesweit auf Interesse, etwa 40 Journalisten sind akkreditiert. Sie dürfen die Veranstaltung in einem separaten Pressezelt auf einem Stream verfolgen, allerdings ohne Bild- und Tonaufnahmen. Die Anhörung selbst ist nicht öffentlich, was mit den begrenzten Platz-Kapazitäten aufgrund der Corona-Vorkehrungen begründet wurde.

Es geht um die noch ausstehende Hauptgenehmigung für die Fabrik, aus der Tesla schon ab Juli 2021 den europäischen Markt beliefern will. Schon in der jetzigen ersten Ausbaustufe sollen 500.000 Elektroautos der neuen Y-Modellreihe pro Jahr vom Band rollen, sind 12.000 Jobs angekündigt.

Alles ist vorbereitet in der Stadthalle von Erkner Foto: Thorsten Metzner

Das Projekt ordnet sich in die Konzernstrategie ein, die Konzernchef Elon Musk in der Nacht zum Mittwoch vor Anlegern beim "Battery Day" bekräftigt hatte, nämlich billige E-Autos für den Massenmarkt zu bauen. Ziel sei es, in drei Jahren ein autonom fahrendes Tesla-Modell für 25.000 Dollar anbieten zu können, so Musk. Der Konzern brauche dafür Gigafactorys direkt auf jedem Kontinent.

Versammlungsleiter Ulrich Stock Foto: Thorsten Metzner

Die Gigafactory für Europa, die in Grünheide entsteht, ist die größte private Investition im Land Brandenburg seit 1990. Mit 414 Einwendungen - in denen nach Angaben der Behörden 895 Punkte angegriffen wurden - bewegt sich das Projekt für brandenburgische Verhältnisse trotzdem eher im Mittelfeld. Es habe weitaus größere Verfahren gegeben, sagte Stock. Das größte sei eine Abfallverbrennungsanlage von Vatenfall in Rüdersdorf gewesen, wo es 2300 Einwendungen gegeben hatte. Bei der Schweinemastanlage in Hassleben seien es tausend gewesen, dort hatte die Anhörung 11 Tage gedauert. Für den neuen BER-Hauptstadtairport hatte es einst sogar 134.000 Einwendungen gegeben.

Entwarnung vom Verband: Wasserversorgung der Fabrik jetzt gesichert

Im Mittelpunkt des ersten Anhörungstages, so die Dramaturgie, sollte vor allem das umstrittene Genehmigungsverfahren und der Wasserverbrauch der künftigen Gigafactory stehen. Doch nach zwei Stunden war man immer noch nicht so weit, da sich das Pro und Contra über Ablauf und Verfahren hinzug. Kritik wurde geübt, dass das Landesumweltamt im Vorfeld aus Berlin - trotz der nahen Stadtgrenze - allein die Wasserbetriebe angehört hatten. Stock bemühte sich, mit Sarkasmus ruhig zu bleiben. "Hat jemand noch einen Punkt? Oh Gott", entfuhr ihm es einmal.

Wie berichtet, errichtet Tesla die Fabrik, für die 90 Hektar Kiefernwald gefällt wurden, auf eigenes finanzielles Risiko auf dem Weg von vorgezogenen Erlaubnissen: Inzwischen sind die ersten Rohbauten fertig. Kritiker werfen dem Konzern und den beteiligten Behörden vor, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden, noch ehe die Fabrik überhaupt genehmigt ist.

Zum Wasserverbrauch kam pünktlich zum Showdown von Erkner eine Entwarnung: Der zuständige Wasserverband Strausberg-Erkner, der im Vorfeld mehrfach Alarm geschlagen hatte, hat nun den Erschließungsantrag Teslas für die Fabrik mit Tesla gebilligt. Die Verbandsversammlung der beteiligten Kommunen, die den Verband tragen, hatte Dienstagabend grünes Licht gegeben, worüber der RBB zuerst berichtete. Der Bürgermeister von Grünheide, Arne Christiani, zeigte sich erleichtert: "Das war eine entscheidende Frage." Tesla selbst hat als Spitzenverbrauch des Werkes zunächst 3,3 Millionen Kubikmeter pro Jahr angegeben - das entspricht dem einer 60.000-Einwohner-Stadt - und hat inzwischen auf 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr reduziert. Gleichwohl befürchten Anwohner und Umweltverbände, dass dies negative Auswirkungen auf die Region haben könnte.

Musk kündigt eigene Batteriezellenfertigung in der Region an

Dagegen hatte Elon Musk, der kürzlich die Baustelle besucht hatte, versichert, dass sich die Belastung in Grenzen halte und Tesla alles tun werde, um sie zu minimieren. Tesla verspricht, in Grünheide die "fortschrittlichste Serienproduktion für Elektrofahrzeuge der Welt" zu bauen.

Elon Musk beim Batteryday vor Anlegern Foto: Thorsten Metzner

Musk hatte auf dem "Battery Day" erneut angekündigt, dass die Gigafactory bei Berlin um eine eigene Batteriezellenfabrik erweitert wird. Es dürfte zusätzliche Spannung in die Anhörung bringen: Eine Batteriefabrik ist nicht Bestandteil des aktuellen Genehmigungsverfahrens.

Das weitere Prozedere nach der Anhörung, die protokolliert und im Genehmigungsverfahren ausgewertet wird? Bevor Brandenburgs Landesumweltamt über die Genehmigung der Gigafactory entscheidet, muss auch noch der Bebauungsplan der Gemeinde Grünheide geändert werden, was bis November geschehen soll. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hat jüngst im Landtag erklärt, dass mit einem Abschluss des Genehmigungsverfahrens bis Jahresende gerechnet werden kann. Die weltweit vierte Tesla-Gigafactory, für die erst im November vor einem Jahr der erste Startschuss gegeben worden war, wird dann schon weitgehend stehen.