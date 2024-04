Geschichte(n) im Gepäck Kulturzug Berlin-Breslau startet in neue Saison

Der Kulturzug zwischen Berlin und der polnischen Stadt Breslau (Wrocław) startet in seine neunte Saison. In diesem Jahr widmet sich der Zug unter dem Motto „Geschichte/n im Gepäck – czas historii, czas podrózy“ vor allem in literarischen Formaten den Jahrestagen wichtiger Ereignisse in Europa. Der erste Zug soll nach Angaben der Kulturprojekte Berlin ab Freitag, dem 19. April, auf die Reise gehen.