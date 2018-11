Am Dienstag erst die aufrüttelnden Zahlen zur Gewalt gegen Frauen und nun das: 570 Zwangsehen wurden allein in Berlin im Jahr 2017 geschlossen. Diese Zahl veröffentlichte der Berliner Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung am Mittwoch. Gegenüber den 460 Fällen der zuletzt erhobenen Statistik aus dem Jahr 2013 ein Anstieg um 19 Prozent.

In Wahrheit ist die Situation aber noch weitaus dramatischer: „Die Dunkelziffer liegt mindestens beim Zehnfachen der Zahl, der Graubereich ist also maximal etwas aufgehellt“, erklärt Eva Kaiser, Leiterin von „Papatya“, einer anonymen Kriseneinrichtung für Mädchen und junge Frauen in Berlin. Denn auch wenn die Zahl der bekannt gewordenen Fälle steigt, weiß Kaiser: „Der Druck auf die Mädchen war schon immer groß und er wird nicht geringer.“

Keine Zwangsehe ohne Gewalt

Tatsächlich bringt allein Papatya im Jahr rund 60 junge Frauen und Mädchen in Sicherheit, denen in der Familie Gewalt und Zwangsverheiratung drohen. Hinzu kamen im vergangenen Jahr etwa 500 Beratungsfälle, von denen sich 250 mit dem Thema Zwangsehe beschäftigt hätten, so Kaiser weiter. Dass Gewalt und Zwangsverheiratung nicht voneinander zu trennen sind, macht Kaiser ganz deutlich: „Zwangsverheiratung existiert nie allein, sondern immer im Kontext familiärer Gewalt.“ Die jüngsten der überwiegend minderjährigen Mädchen seien erst 13 Jahre alt, so die Leiterin der Einrichtung, die in den vergangenen 32 Jahren bis zu 2000 Mädchen vor ihren Familien in Sicherheit gebracht hat.

Über die Herkunft der Mädchen und jungen Frauen führt Kaiser zwar keine Statistik, mindestens 90 Prozent der Fälle hätten aber einen muslimischen Hintergrund. Betroffen seien auch Jesidinnen, Christinnen und in Einzelfällen Jüdinnen. „In 100 Prozent der Fälle leiden die Mädchen unter patriarchaler Gewalt“, erklärt Kaiser. Dass Mädchen selbst über ihr Leben entscheiden können, ist in diesen Familien schlicht nicht vorgesehen.