Gleise, Glas und gute Laune Am „Tag der Schiene“ dürfen Berliner auf das Dach des Ostbahnhofs klettern

Zum ersten bundesweiten Tag der Schiene am Freitag können sich (nicht nur) Eisenbahnfans an vielen Orten in Berlin und der Region über die Bahn informieren. So gibt es Führungen in den Untergrund am Hauptbahnhof, wo eine neue S-Bahn-Haltestelle gebaut wird, oder auf das Dach des Ostbahnhofs.

Alle Angebote sind unter „tag-der-schiene.de“ zu finden, sie lassen sich nach Bundesländern filtern. Die meisten Angebote sind gratis. In Brandenburg kann zum Beispiel in Wünsdorf-Waldstadt und in Mahlow der Stand des Ausbaus der Dresdner Bahn begutachtet werden.

„Trittsicherheit und Schwindelfreiheit“ erforderlich

Nach Angaben der Bahn sind zwei Angebote bereits ausgebucht: Siemensbahn und Hauptbahnhof. Für die – ebenso spannenden – Touren auf das Dach des Ostbahnhofs ist eine Anmeldung per Mail unter tag-der-schiene.de erforderlich, die Plätze werden nach Eingang der Mail vergeben. Empfohlen wird generell festes Schuhwerk, für den Ostbahnhof auch „Trittsicherheit und Schwindelfreiheit“.

Wie berichtet, werden am Ostbahnhof die Stahlträger instandgesetzt, die nördliche Fassade der Gleishalle verglast und das Dach inklusive der Oberlichter erneuert. Die Station ist seit Jahren Baustelle, es gibt vier Führungen. Freie Plätze gibt es auch noch für die Besichtigungen des Bahnhofs Schöneweide, der seit Jahren komplett erneuert wird, zwischen 11 und 17 Uhr.

Jedes Jahr dampft es beim Eisenbahnfest im Bw Schöneweide. © Promo Dampflokfreunde Berlin e.V.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg lädt von 10 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt in die Sonderausstellung „Zug zur Zukunft – Wie geht Verkehrswende?“ im Deutschen Technikmuseum im Gleisdreieckpark. Dort werden die unter „i2030“ geplanten Projekte zum Ausbau der Schieneninfrastruktur in der Hauptstadtregion Berlin-Bandenburg vorgestellt.

Von 13 bis 16 Uhr werden Gratisfahrten mit dem neuen Akku-Zug von Stadler durch den angrenzenden Gleisdreieck-Park angeboten, also das „Zuggefühl der Zukunft“, wie der VBB mitteilte. In der Region sollen die Akkuzüge schon bald unter anderem auf der Heidekrautbahn fahren.

Der „Tag der Schiene“ wird vom Bundesverkehrsministerium und der Bahnbranche initiiert, koordiniert werden die Veranstaltungen von der Allianz pro Schiene. Der Aktionstag soll künftig jedes Jahr stattfinden.

Aber auch unabhängig von diesem gibt es am Wochenende alte Eisenbahnen zu sehen: Sonnabend und Sonntag öffnet das Bahnbetriebswerk Schöneweide seine Tore zum 17. Berliner Eisenbahnfest. Der Verein Dampflokfreunde Berlin zeigt mehr als 30 Lokomotiven und Wagen, darunter Dampfloks der Baureihen 50, 52 und 74. Mit dabei sind auch moderne Diesel- und Elektrolokomotiven.

Vom Festgelände aus startet ein Dampfzug mit historischen Wagen zu eineinhalbstündigen Rundfahrten durch Berlin – Abfahrt am Sonnabend um 15.20 Uhr und am Sonntag und 10.55 und 13.55 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) 5 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder 25 Euro.

Geöffnet ist Sonnabend von 10-18 Uhr, Sonntag von 10-17 Uhr. Vom S-Bahnhof Johannisthal gelangt man über die nun fertig sanierte Fußgängerbrücke zu den historischen Lokschuppen.

