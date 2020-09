Die Klima-Bewegung Fridays for Future ruft an diesem Freitag trotz Corona wieder zu Demonstrationen für den Klimaschutz und die Energiewende auf. In Berlin findet die zentrale Kundgebung am Brandenburger Tor statt.

Am Vormittag waren in der Hauptstadt mehrere Fahrraddemos gestartet, deren Teilnehmer dann am Brandenburger Tor eintreffen. Dort begann das Hauptprogramm gegen 12 Uhr, unter den Redner*innen wird auch Luisa Neubauer sein.

Fridays for Future zufolge sind weltweit mehr als 3000 „Klimastreiks“ registriert, allein in Deutschland sind demnach mehr als 400 Demonstrationen geplant. Mehrere Aktionen wurden auch in Brandenburg angekündigt. (dpa)