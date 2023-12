Gotteshäuser zu verkaufen Wie Berlins Landeskirchen auf den Mitgliederschwund reagieren

Weniger Gläubige und weniger Steuern bedeuten auch weniger Kirchengebäude. Im Metropolenraum Berlin scheint vor allem die Katholische Kirche zu ahnen, was die Glocke geschlagen hat. „Das bedeutet, dass wir in größerem Umfang Immobilien (wie zum Beispiel Pfarr- und Gemeindehäuser sowie Kirchengebäude) anders nutzen oder sogar aufgeben müssen“, schrieb Berlins Erzbischof Heiner Koch an die Pfarreien seines Bistums. Man werde „tiefe Einschnitte in den Immobilienbestand“ der Kirche vornehmen müssen.