Berlins größte Grundschule, die Anna-Lindh-Schule in Mitte, in der 800 Schüler unterrichtet werden, ist am Freitag wegen eines Rohrbruchs geschlossen geblieben. Der Wachschutz hatte am Donnerstagabend bemerkt, dass aus dem Boden vor dem Haupteingang eine große Menge Frischwasser ausgetreten war. Die Feuerwehr hatte daraufhin die gesamte Wasserzufuhr abgestellt.

Schule wird am Montag wieder geöffnet

Da die Sanitäranlagen nicht mehr genützt werden konnten, sah sich die Schulleitung gezwungen, den gesamten Schulbetrieb am Freitag einzustellen. Die Wasserbetriebe haben am Freitag früh mit den Reparaturarbeiten begonnen. Nach Angaben von Carsten Spallek (CDU), dem Schulstadtrat von Mitte, kann die Schule am Montag wieder geöffnet werden, da der Schaden inzwischen behoben sei. In die Schule sei kein Wasser eingedrungen.

Die Gebäude der Anna-Lindh-Schule gelten ohnehin als großer Problemfall. Elf Klassen mussten am Montag nach den Osterferien wegen Schimmelbefalls zu Hause bleiben. Ein gesamter Gebäudeteil der denkmalgeschützten Schule und das Erdgeschoss eines zweiten Teils mussten geschlossen werden. Betroffen waren damals rund 250 Schüler.

Hohe Schimmelkonzentration trotz spezieller Reinigung

Obwohl das Bezirksamt in einigen Räumen eine spezielle Reinigung hatte vornehmen lassen, war dort teilweise immer noch eine zu hohe Konzentration an Schimmelsporen gemessen worden. Betroffen von der teilweisen Schulschließung waren auch zwei Willkommensklassen. Die Schule liegt in einem Brennpunkt.