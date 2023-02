Grüne verlieren Stadtratsposten in Berlin-Spandau „Hertha, Super Bowl - und dann dieser Wahlsonntag“

Die CDU hat in Berlin-Spandau massiv zugelegt und will den Bürgermeisterjob. Und das sind die neuen Machtverhältnisse im Bezirk. Die CDU stellt künftig theoretisch 3 Stadträte, die SPD 2, die AfD 1. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in einer Spezialausgabe zur Wahl. Die können Sie bestellen unter tagesspiegel.de/bezirke.

2021 lag die CDU 500 Stimmen hinter der SPD, jetzt liegt sie 15.000 Stimmen vor der SPD – und macht sich im Rathaussaal künftig noch breiter (aktuell sitzt sie zwischen FDP und AfD). Zuletzt kam die CDU auf 16 BVV-Sitze, künftig sind es 23. Die anderen: SPD (14), Grüne (6), AfD (6), FDP (2), Linke (2) und Tierschutzpartei (2). Und auch da wird es noch Verschiebungen geben, weil 2 SPD-Leute und 1 Grünen-Frau mit ihrer Fraktion nach der Wahl 2021 gebrochen haben.

Nach der Wiederholungswahl steht den Grünen kein Stadtratsposten theoretisch mehr zu. Für sie sitzt seit 2021 Oliver Gellert als Stadtrat für Familie, Jugend und Gesundheit im Bezirksamt. Er ist Beamter auf Zeit bis 2026 und könnte von der BVV nur mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt werden. Die ist aber nicht in Sicht. Hier spricht Gellert über sein Amt, den Wahltag und sein Fazit.

Herr Gellert, wie haben Sie den Wahltag verbracht?

„Ich bin privat zu Hertha BSC gegangen, habe mich über den 4:1-Sieg gefreut. Zu Hause habe ich mich dann mit der Familie und Freunden die Wahlergebnisse beim Abendessen verfolgt und habe dann bis 4.30 Uhr den Super Bowl geguckt. Heute habe ich mir freigenommen.“

Und nach einer Nacht schlafen: Ihr Spandau-Fazit zur Wahl?

„Es gibt eine klare politische Absage im Bezirk an linke, grüne, progressive Politik. Mehr als 50 Prozent haben konservativ oder rechts in Spandau gewählt. Und die CDU hat mit ihrem klar polarisierenden Wahlkampf und den Mobilitätsthemen Stimmen geholt.“

Ihr Stadtratsposten steht zur Wahl. Treten Sie von allein zurück?

„Nein, ich werde nicht zurücktreten.“

Die Bürgermeisterin könnte zurück in ihren Bundesjob. Wie ist das bei Ihnen als Geschäftsführer einer Jugendeinrichtung?

„Ich könnte auch in meinen vorherigen Job zurück, das ist geregelt, aber das ist nicht mein Ziel. Ich bin Beamter auf Zeit, bis 2026, so oder so. Und ich werbe gerne dafür, dass ich meine Arbeit, die ich mit angestoßen habe, nach 1,5 Jahren nicht einfach wieder hinschmeiße, sondern für fünf Jahre ausüben kann. Heute spreche ich mit Parteifreunden und morgen gibt es Gespräche auf Landesebene. Ich lasse das jetzt alles einmal sacken.“

