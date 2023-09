Grünen-Politiker am Amtsgericht Berlin-Neukölln Ehemaliger Justizsenator Dirk Behrendt ist wieder Richter

Der ehemalige Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) ist in seinen früheren Beruf als Richter zurückgekehrt. Seit dem 1. September arbeitet Behrendt als Richter beim Amtsgericht Neukölln. Das teilte der Politiker auf X, ehemals Twitter, mit.

Der promovierte Jurist war bereits bis 2006 als Richter in Berlin tätig, verließ die Justiz allerdings nach seiner damaligen Wahl ins Abgeordnetenhaus. Fortan saß Behrendt für die Grüne-Fraktion im Parlament, ehe er 2016 im ersten rot-rot-grünen Senat zum Justizsenator ernannt wurde.

Nach dem Ende der Legislaturperiode 2021 schied Behrendt aus dem Senatorenamt. In der anschließenden Neuauflage des Dreierbündnisses von SPD, Grünen und Linke übernahm sein Lebensgefährte Daniel Wesener (Grüne) das Amt des Finanzsenators, ehe Rot-Grün-Rot in diesem Frühjahr nach der Wiederholungswahl von der neuen schwarz-roten Koalition abgelöst wurde.

Behrendt war nach seinem Ausscheiden aus dem Senat nicht mehr politisch aktiv. Allerdings konnte er auch nicht in seine frühere Funktion als Richter am Verwaltungsgericht zurückwechseln, da er in dieser Rolle womöglich über Verfahren hätte entscheiden müssen, deren rechtliche Grundlage er selbst als Senator mit geschaffen hatte.

Durch die neue Position am Amtsgericht Neukölln geht Behrendt diesem Problem nun aus dem Weg.