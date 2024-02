Gruppe droht mit Hungerstreik Klimaaktivisten blockieren Kreuzung in Berlin-Spandau

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen eine Kreuzung in Berlin-Spandau blockiert. Betroffen von der Aktion war um 9 Uhr die Kreuzung Nonnendammallee, Ecke Paulsternstraße, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Zehn Personen hätten sich mit zwei Transparenten mit Klimabezug in den Kreuzungsbereich begeben. Nach Ansprechen der Polizei hätten sie die Kreuzung wieder verlassen. Den Angaben zufolge handelte es sich um eine kurzzeitige Blockade.

Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet und ein Bild der Aktion gezeigt, in dem Aktivisten in Skelettkostümen auf der Straße sitzen. „Herr Scholz, sprechen Sie es aus“, steht auf einem Plakat. Dem Bericht zufolge soll es sich um eine Aktion eines neuen Bündnisses handeln. Zu der Gruppe namens „Hungern, bis ihr ehrlich seid“ sollen laut „Berliner Zeitung“ auch Mitglieder der Klimagruppe „Letzte Generation“ gehören, die in Berlin in der Vergangenheit vielfach mit Straßenblockaden und Klebeaktionen protestiert hatte.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Bündnis kündigt auf seiner Webseite einen Hungerstreik an, der am 7. März beginnen soll. Man fordere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, in einer Regierungserklärung auszusprechen, dass das Überleben der Menschheit durch die Klimakatastrophe gefährdet sei, heißt es zur Begründung des Streiks. Man müsse nun „radikal umsteuern“.

Im Impressum der Webseite steht der Aktivist Wolfgang Metzeler-Kick, der Medienberichten zufolge in der Vergangenheit bereits bei der „Letzten Generation“ mitmachte und laut einem „Spiegel“-Bericht nach der Teilnahme an Straßenblockaden vom Amtsgericht Tiergarten im vergangenen Juni zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. „Ich gehe am 7.3. in den Hungerstreik, bis die Regierung endlich ehrlich erklärt, in welchem Ausmaß die Menschheit von der Klimakatastrophe bedroht ist“, kündigt der Aktivist in einem YouTube-Video der Gruppe an.