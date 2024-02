Letzte Generation erneut in Berlin Klimaaktivisten wollen am 2. März Elsenbrücke blockieren

Klimaaktivisten haben erneut eine Protestaktion in Berlin geplant. Am Samstag, 2. März, will die „Letzte Generation“ die Elsenbrücke gegenüber dem Treptower Park blockieren, wie die Gruppe am Freitagvormittag mitteilte. An dem Protest sollen sich im Zuge eines Bündnisses unter der Überschrift „Stoppt fossile Subventionen“ weitere Gruppen beteiligen, darunter auch die „Extinction Rebellion“.

Geplant seien bei der „friedlichen Blockade“ ab 13 Uhr Kundgebungen und Mahnwachen sowie „kreativer und lauter Protest gegen staatliche Subventionen von fossilen Energieträgern“, hieß es in der Ankündigung.

Bereits im vergangenen Dezember hatten die Klimaaktivisten zu Massenprotesten auf der Bundesstraße 96 aufgerufen, die zur Autobahn ausgebaut werden soll. Zur Blockade an der Elsenbrücke erschienen daraufhin nur etwa 150 Demonstranten.