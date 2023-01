Halleluja, Spandau! Diese zwei Berliner Dorfkirchen fusionieren 2024

„Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix!“ Der Slogan von 1991 ist vielen ein Begriff, und so ähnlich passt das zu den beiden Kladower Kirchen in Berlin-Spandau. Die Schilfdachkapelle um Pfarrer Alexander Remler (1800 Leute) und die Dorfkirche um Nicolas Budde (2200 Leute) fusionieren. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke bekommen - einmal pro Woche, mit Bezirksnachrichten, Terminen und Tipps.

„Ab 1. Januar 2024 wird es nur noch eine Kirchengemeinde in Kladow geben“, teilte Remler jetzt mit. Die Entscheidung sei letzte Woche gefallen, bei der Verkündung in der Kirche gab’s sogar Applaus („Damit war vorher nicht unbedingt zu rechnen.“). Die Entscheidung sei bei beiden Gemeinden unter Leitung von Inge Kronfeldt und Thomas Dittmer in voneinander getrennten Abstimmungen einstimmig ausgefallen.

Keine Bange: Es gibt auch künftig zwei Standorte und zwei Pfarrstellen mit Gottesdiensten, die beiden Pfarrer bleiben dem 16.000-Leute-Dorf auch 2024 erhalten.

„In der pastoralen Arbeit ändert sich im Idealfall nichts, aber wir können unsere Strukturen verschlanken – wir sind ja eh ein Dorf“, erzählte Pfarrer Remler dem Tagesspiegel. Das betrifft Datenbanken, Haushaltskosten, komplizierte Zuständigkeiten.

Der geplante neue Name wird übrigens nix Exotisches: „Evangelische Kirche in Kladow“. Mehr im Blog: www.schilfdachkapelle.de.

