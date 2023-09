Handys in der Grundschule Ein Verbot würde Kindern helfen

Das Handy gehört mittlerweile zu unserem Körper wie unser Herz oder unsere Augen. Es begleitet uns stets. Im Urlaub, auf Toilette, in der U-Bahn und in der Schule. Verwundert stutzen wir dann einmal die Woche auf den Bildschirm, wenn uns Apple die Benachrichtigung schickt, dass sich die Bildschirmzeit in der vergangenen Woche nochmal erhöht hat im Vergleich zur Vorwoche – gar manchmal verdoppelt.