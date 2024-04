Heimstaden will Erker mit 16 Stützen stabilisieren Einsturzgefährdetes Haus in Berlin-Schöneberg noch Wochen gesperrt

Die Bewohnerinnen und Bewohner des am Mittwoch der vergangenen Woche evakuierten Wohnhauses in Schöneberg dürfen ihre Wohnungen wohl mehrere Wochen lang nicht betreten. In den nächsten Tagen will der Immobilienkonzern Heimstaden, dem das betroffene Eckhaus an der Goltz- Ecke Grunewaldstraße gehört, mit Notsicherungsmaßnahmen beginnen. Dabei sollen im Erdgeschoss 16 Stahlstützen angebracht werden, die den von Rissen an der Fassade beschädigten Erkerbereich absichern. „Diese Arbeiten werden mehrere Wochen dauern“, schreibt Heimstaden-Sprecher Michael Lippitsch auf Anfrage.

Noch am Montag oder Dienstag erwartet Heimstaden die Freigabe dieses Vorhabens durch den Bezirk. „Das benötigte Material ist bestellt, die Arbeiter stehen bereit“, schreibt Lippitsch. Nach Beendigung müssten die Arbeiten erneut durch einen Prüfstatiker abgenommen werden. Danach könnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen.

Der Bezirk sieht weiterhin eine akute Einsturzgefahr. Wohnungen und Gewerberäume könnten erst wieder in Benutzung genommen werden, die Standsicherheit des Gebäudes wiederhergestellt sei. Bis ein entsprechender Nachweis vorliegt, soll auch die Straßensperrung aufrechterhalten bleiben, heißt es auf Anfrage.

Am Mittwoch vergangener Woche war die Bauaufsicht zu dem Schluss gekommen, dass sich der Gründerzeitaltbau wegen Einsturzgefahr nicht mehr bewohnen lässt. Das Haus mit neun Mietparteien wurde evakuiert, auch ein Lokal und ein Modegeschäft im Erdgeschoss dürfen seither nicht mehr betreten werden. Seit mehreren Jahren hatten sich Risse am gelb gestrichenen Erkerbereich abgezeichnet.

Die betroffenen Mieter, zu denen auch Familien mit Kindern gehören, sind laut Heimstaden zunächst bei Freunden und Verwandten untergekommen. Für die meisten Betroffenen sei es wichtig, in der Nähe ihres vertrauten Wohnumfelds zu bleiben und eine bereits vollständig möblierte Wohnung zu beziehen. Für Ferienwohnungen oder Hotelzimmer will der Vermieter bis zu 120 Euro pro Nacht zahlen. Die meisten Mieter wollten sich selbst um die Buchung kümmern, schreibt Michael Lippitsch. Für den gesamten Zeitraum der Unbewohnbarkeit hat das Unternehmen eine hundertprozentige Mietsicherung zugesichert.