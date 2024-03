Heimweh, Hoffnung und die Wehrpflicht So fühlen sich ukrainische Männer in Berlin

Rund 200.000 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren leben in Deutschland – viele davon in Berlin. Im Heimatland unterliegen sie der Wehrpflicht. Das Verteidigungsministerium in Kiew möchte sie zur Rückkehr bewegen, aber einen erzwungenen Kriegsdienst hat Deutschlands Justizminister Marco Buschmann (FDP) ausdrücklich abgelehnt. Der Tagesspiegel hat mit zwei ukrainischen Männern gesprochen, die in Berlin leben.