Heizkosten-Abrechnungsfehler bei Deutsche Wohnen Mieterverein fordert Überprüfung aller hohen Zahlungsforderungen in Berlin

Nach den Abrechnungsfehlern für Heizkosten in Häusern der Deutsche Wohnen fordert der Berliner Mieterverein eine Überprüfung aller kritischen Fälle in der Stadt. „Alle Berliner Wohnungsunternehmen sollten in den Siedlungen, wo es zu extrem hohen Nachzahlungsforderungen gekommen ist, zusichern, diese noch einmal genau anzugucken“, sagte Mieterverein-Geschäftsführerin Wibke Werner dem Tagesspiegel.