Heizkostenexplosion bei der Gewobag Mieter in Berlin-Tegel sollen bis zu 7000 Euro nachzahlen

Eine böse Überraschung fanden die Mieter der Gewobag in Tegel-Süd um die Weihnachtsfeiertage in ihren Briefkästen: In der Heizkostenabrechnung für das Jahr 2022 verlangt die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Nachzahlungen, die zum Teil im vierstelligen Bereich liegen. Mehr als 200 Mieter haben sich inzwischen bei dem Tegeler Bezirksverordneten Felix Schönebeck (CDU) gemeldet. In einem Fall soll ein Mieter sogar 7000 Euro nachzahlen müssen, berichtet der Bezirkspolitiker.