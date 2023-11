Hoch die Birnen, liebe Nachbarn! 30 Jahre Landkreis Havelland – so wird in Ribbeck gefeiert

Die lieben Nachbarn feiern Jubiläum, bringen Sie Kleingeld, Handschuhe und gute Laune mit. Der Landkreis Havelland in Brandenburg begeht sein 30-jähriges Bestehen. Er entstand am 6. Dezember 1993 aus der Fusion der Landkreise Nauen und Rathenow. Aber wer feiert schon einem Mittwoch, 6. Dezember 2023, okay: außer dem Nikolaus vielleicht?

Also lädt das Havelland am Wochenende ein: Am Sonnabend, 9. Dezember wird von 11 bis 21 Uhr in Ribbeck gefeiert. Für Spandauer ganz simpel zu erreichen: immer die B5 hoch, an Karls Erdbeerhof vorbei und nach 30 Minuten ist man mit dem Auto auch schon da.

Allerdings: Parken ist nicht in Ribbeck. Kostenfreie Parkplätze und einen Shuttle gibt’s vom Flugplatz mit dem hübschen Namen Bienenfarm. Vom Regio-Bahnhof in Nauen fahren ebenfalls Shuttlebusse kostenlos alle 30 Minuten.

Vor der Dorfkirche erinnert ein Birnbaum an Fontanes Gedicht. © imago/Rolf Zöllner

Was steht auf dem Programm? „Zwei Bühnen, zahlreiche Markt- und Infozelte, Walking Acts und viele weitere Höhepunkte, Mitmachaktionen und auch Überraschungen werden kostenfrei geboten“, schreiben die Veranstalter.

Aufschwung Obst: Birnenskulptur an der Dorfkirche von Ribbeck. © Silvia Passow

Die Festmeile schließt nach Angaben der Veranstalter den Schlosspark und das Schloss Ribbeck ein und zieht sich entlang der Theodor-Fontane-Straße, der Straße Am Birnbaum um den Anger und die Dorfkirche bis hin zur Kulturscheune. Der Eintritt ist frei.

Schloss Ribbeck im Havelland. Der berühmte Birnbaum ist auch nicht weit. © Steyer

Aus Spandau reisen viele rüber in die Nachbarschaft: die historische Spandauer Stadtgarde, Spandaus Tourismusverband, die Heimatkundliche Vereinigung Spandau sowie der Spandauer Partnerschaftsverein sind vor Ort. Schließlich bestanden schon freundschaftliche Verbindungen ins Havelland, als noch die DDR-Mauer stand: Die Partnerschaft von Spandau und Nauen besteht seit 1988. Mit dabei in Ribbeck ist auch der Popchor Spandau, der gegen 15.30 Uhr auf der großen Bühne am Schloss auftreten wird.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Und natürlich gibt's auch den Klassiker aus der Schule: szenische Führungen mit dem Titel "Von Birnen und Menschen", frei nach Theodor von Fontane und seinem schönen Gedicht. Denn bekanntlich flüstert es in Ribbeck bis heute in einem ganz besonderen Baume: "Wiste 'ne Beer?" - Infos: meinhvl.de

Wenn Sie mehr aus Spandau lesen möchten, legen wir Ihnen unseren Tagesspiegel-Newsletter für Spandau ans Herz: mit exklusiven Nachrichten, Debatten, Ideen, vielen Terminen und ganz persönlichen Tipps - wie diesem hier aus Ribbeck. Den Spandau-Newsletter gibt kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter finden.