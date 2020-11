Eine heimtückische Falle für Radler und Jogger hat ein Unbekannter im Grunewald gelegt. Auf einem Waldweg am Postfenn platzierte er eine rund 30 Zentimeter lange, selbstgebastelte, mit vier Schrauben gespickte Holzleiste. Sie war im Boden eingegraben, die Schrauben zeigten nach oben. Nach Angaben der Polizei fuhren am Sonnabend vier Radfahrer in die Falle, zudem trat eine Joggerin in die Holzleiste, verletzt wurde aber niemand. Ob die Falle zudem noch mit Laub abgedeckt war, konnte die Polizei nicht sagen.

Ein betroffener Radfahrer hatte sich bei der Polizei gemeldet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet; auf Facebook veröffentlichte er auch Fotos von der Falle. Die Joggerin sei „in dieses Ding getreten und hat es aus der Erde gezogen“, schrieb er dazu. „Zum Glück ist die Schraube wohl zwischen ihren Zehen durch, sodass sie sich nicht verletzt hat. Ist das zu fassen? Dass jemand ständig Äste und Baumstämme quer über die Trails legt, daran hat man sich ja gewöhnt. Aber das hat schon eine neue Qualität.“

Die betroffenen Radfahrer hatten nach Angaben der Polizei platte Reifen. Jetzt wird wegen Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.