Homophober Angriff in Berlin-Neukölln Schwules Paar auf der Sonnenallee beleidigt und mit Glasflasche beworfen

Nach einem Angriff auf ein homosexuelles Paar in Berlin-Neukölln ermittelt der Polizeiliche Staatsschutz. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstag gegen 16.45 Uhr auf der Sonnenallee zu der Tat.

Nach Angaben der Polizei war ein 32-Jähriger gemeinsam mit seinem 25 Jahre alten Freund unterwegs, als die beiden auf Höhe eines Cafés aus einer Gruppe von mindestens drei Männern heraus homophob beleidigt wurden. Nachdem der 32-Jährige sein Handy herausholte, um die Polizei zu rufen, soll einer der Männer ihn seinen Angaben nach mit einem Messer gedroht haben.

Anschließend sei aus der Gruppe eine mit Wasser gefüllte Glasflasche in Richtung der Männer geworfen worden, die die beiden jedoch verfehlte und auf dem Boden zerbrach. Dann hätten sich die Angreifer entfernt.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichssuche entkam die Gruppe unerkannt. Der Staatsschutz ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. (Tsp)

Zur Startseite