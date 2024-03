Huhn oder Hund? Immer mehr Berliner entscheiden sich fürs Federvieh

Ein ständiges Gurren und Gackern tönt durch den Kreuzberger Innenhof. Drei prächtige Hühner, allesamt Deutsche Sperber, trocknen in der Sonne ihr weiß-schwarz geschecktes Gefieder, das sich mit ihrem roten Kamm genau in die Farbkombination der Graffiti an der Wand hinter ihrem Gehege einfügt. „Heute hat es endlich geregnet. Die lieben es, sich auch mal im Schlamm zu suhlen“, sagt Anne Grabow. Sie betreut als Landwirtin die Kita „Kenntnisreich“ an der Eylauer Straße, die seit einem Monat die drei Hennen hält.