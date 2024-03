„Ich habe keinen Bock mehr“ Berlins ältester Teppichhändler schließt seinen Laden

Ali Samimi-Fard streicht mit der Hand über die feinen Knoten des großen Teppichs an der Wand seines Ladengeschäfts in Charlottenburg. Tiefblaue und rote Linien bilden feine Ornamente auf sandfarbenem Grund, durchzogen von Streifen glänzender Seide. Dieser besonders edle Teppich sei von Hand geknüpft worden in der iranischen Oasenstadt Nain, erklärt der Händler. Teppiche aus dieser Region seien bekannt für eine besonders hohe Knotendichte.