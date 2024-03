„Ich hatte das Gefühl, ich werde immer weniger“ Sechs Berliner erzählen von der Einsamkeit

In einer Großstadt wie Berlin geht es besonders anonym zu. Manche sehnen sich danach, in der Menge zu verschwinden. Doch viele andere verfallen in Einsamkeit und gehen an ihr fast verloren.

Wie entsteht dieses Gefühl? Welche Folgen zieht es nach sich? Und wie schafft man es heraus aus dem Alleinsein? Sechs Betroffene erzählen.