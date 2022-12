Serie „Von Herzen“ Die Gefahren eines einsamen Herzens

Von der unsichtbaren Epidemie, wie sie in der Forschung beschrieben wird, sind viele, zu viele, betroffen: Einsamkeit. Eine Erhebung des Sozio-oekonomischen Panels ergab, dass 42 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sich 2021 allein fühlten.

Wer sich lange Zeit nach Kontakt zu anderen Menschen sehnt, wird krank, das wissen Mediziner:innen seit vielen Jahrzehnten. Die Person kann durch unfreiwillige soziale Isolation Depressionen und Gedächtnisprobleme entwickeln. Die antivirale Reaktion des Körpers wird gedämpft, sodass man schneller altert, anfälliger wird für Infektionen und damit auch chronische Krankheiten – wie eine Herzinsuffizienz, das Endstadium aller Herzerkrankungen.

60 Prozent der Patient:innen litten unter sozialer Gebrechlichkeit

In einer kürzlich veröffentlichten Studie in „Frontiers in Cardiovascular Medicine“ haben Forschende herausgefunden, dass Hochbetagte mit einem schwachen Herzen ein erhöhtes Risiko für schlechtere klinische Ergebnisse haben.

Das japanische Team vom Sapporo Medical University Hospital hat mehr als 300 Patient:innen mit einem durchschnittlichen Alter von 79 Jahren, die unter einer Herzschwäche litten und deshalb stationär behandelt wurden, nach ihrer Krankenhauseinweisung über drei Jahre hinweg beobachtet, um den Einfluss der sozialen Gebrechlichkeit zu messen.

Im Jahr 2021 fühlten sich 42 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen einsam. © IMAGO/MASKOT / IMAGO/Maskot

Damit gemeint ist ein wahrgenommener Verlust der eigenen sozialen Rolle, etwa, wenn man den Partner nicht mehr pflegt, weil er verstorben ist, oder auch, wenn man kein soziales Netzwerk mehr hat oder nicht mehr an Aktivitäten teilnimmt.

Zusammenhang zwischen sozialer Rolle und Prognose

Die Bewertung folgte mithilfe des Makizako-Fragebogens. Eine bewährte Methode, nach der Patient:innen fünf simple Fragen gestellt werden: Gehen Sie im Vergleich zum Vorjahr seltener aus? Besuchen Sie manchmal Ihre Freunde? Haben Sie das Gefühl, dass Sie Freunden oder Familie helfen? Leben Sie allein? Sprechen Sie jeden Tag mit jemandem?

Wenn zwei oder mehr Fragen mit einem „Nein“ beantwortet werden, liegt ein Indikator für soziale Gebrechlichkeit vor. Auch flossen medizinische Informationen, so auch zu verschriebenen Medikamente, in die Daten mit ein.

Über 60 Prozent der Senior:innen mit Herzinsuffizienz zeigten eine soziale Gebrechlichkeit. Unter ihnen kam es verstärkt zu schweren, kardiovaskulären Ereignissen, die bis zum Tod führten. Die Forschenden sehen einen klaren Zusammenhang zwischen der sozialen Rolle und der Prognose des Krankheitsverlaufs. Geselligere Altersgenossen erzielten auch bessere klinische Behandlungsergebnisse.

Die Studie zeigt einmal mehr: Wer sich einsam fühlt, nicht mehr mit anderen interagiert, wird nicht nur krank, sondern kränker als ohnehin schon. Diese unsichtbare Verwundbarkeit muss in der Versorgung und Nachbetreuung der herzkranken Patient:innen bedacht werden.

Es müssen Klinik-Programme mit verschiedensten Aktivitäten entwickelt werden – Buchclubs, Ausflüge in die Natur, ein neues Musikinstrument lernen – an denen Hochbetagte teilnehmen können. Auch eine Tierpatenschaft kann sehr wirkungsvoll gegen Einsamkeit sein. Das Team sagt auch, dass eine ehrenamtliche Tätigkeit sehr sinngebend sein könnte.

