Im Auftrag des Eigentümers Privater Sicherheitsdienst versucht Wohngebäude in Berlin-Mitte zu räumen

Am Mittwochmorgen haben mutmaßlich von der Immobilienagentur Arcadia Estates beauftragte Sicherheitsleute Bewohner eines Wohnhauses in Berlin-Mitte aus ihren Wohnungen gedrängt. Danach hinderten sie einige der Bewohner, das Haus an der Habersaathstraße wieder zu betreten. Vor dem Gebäude, in dem auch ehemalige Obdachlose kostenfrei leben, versammelten sich ab etwa 10 Uhr rund 20 linke Aktivisten. Sie bedrängten gemeinsam mit etwa 15 Bewohnern die Sicherheitsleute, die die Haustüren versperrten.

Die Polizei war mit zwei Einsatzbussen und mehreren Beamten vor Ort, um die Situation zu beobachten „und bei Bedarf zu intervenieren“. Das sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. Dem Vorfall war ein Rechtsstreit zwischen Wohnungseigentümer und Bewohnern vorausgegangen.

Gegen 9 Uhr war laut Diekmann ein Schreiben vor die Wohnungstüren gelegt worden, unterzeichnet von der „Arcadia Estates Habersaathstraße 40-48 GmbH“, jedoch ohne Absenderadresse und Unterschrift. Das nicht adressierte Schreiben richtete sich an die Bewohner und enthielt die Aufforderung, „das Objekt umgehend zu räumen und gegebenenfalls vorhandene Schlüssel an den Sicherheitsdienst herauszugeben“. Sei das bis 10 Uhr nicht geschehen, werde der Eigentümer Warmwasser, Heizung und Strom abstellen.

Gegen 12 Uhr ließen die Sicherheitsmänner auf Drängen der Polizisten Hausbewohner Daniel Diekmann und mehrere Medienvertreter in das Gebäude. Laut Diekmann seien die Sicherheitsleute in mehrere Wohnungen eingedrungen, hätten dort randaliert und sogar die Scheiben aus den Fenstern genommen. „Zwischendurch wurde auch das Haustürschloss gewechselt“, sagte Diekmann. Gegen 12.30 Uhr verließen die Security-Männer den Ort des Geschehens. Mehrere Bewohner verblieben im Gebäude.

Daniel Diekmann (links) und die Polizei forderten die Sicherheitsleute auf, ihn ins Wohnhaus zu lassen. © Julius Stockheim

Martha Kleedörfer ist wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion Berlin-Mitte © Julius Stockheim

Vor Ort war auch Martha Kleedörfer, Sprecherin für Wohnen, Verkehr und Ordnung der Linksfraktion Berlin-Mitte. Sie warf dem Security-Unternehmen vor, „private Wohnungen mutwillig zu zerstören und die Leute rauszuziehen“. Das sei inakzeptabel, da es in Berlin an bezahlbarem Wohnraum mangele, gerade in Mitte. „Dass der Investor hier die Leute raus haben will, damit er seinen Luxusneubau hinstellen kann, geht natürlich gar nicht“, betonte die Linken-Politikerin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im August 2022 hatte das Bezirksamt Mitte Arcadia Estates den Abriss des Wohnhauses erlaubt. Die Abrissgenehmigung sei aber nach Angaben der Initiative „Leerstand Hab-ich-Saath“ bis Ende Juli dieses Jahres ausgelaufen, weshalb die Räumung rechtswidrig sei. Das Bezirksamt Mitte und die Firma Arcadia Estates ließen Anfragen des Tagesspiegels am Mittwoch unbeantwortet. Die Initiative will weiter gegen den Abriss des Gebäudes vorgehen.