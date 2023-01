Im dritten Anlauf nach Berlin 2011 besuchte Papst Benedikt XVI. auch die Hauptstadt

Berlin hat er lange Zeit links liegen gelassen. 2005 war Benedikt XVI. zum Weltjugendtag nach Köln geflogen, 2006 stand eine Reise in die bayerische Heimat an. Doch erst auf seiner dritten und letzten Deutschlandreise besuchte der am Silvestertag verstorbene, frühere Papst Benedikt XVI. auch die deutsche Hauptstadt: Am 22. September 2011 landete das Flugzeug der italienischen „Alitalia“ auf dem militärischen Teil des Flughafens Tegel.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden