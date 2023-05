„I’m Glad My Mom Died“ Wie Jennette McCurdy vom gedrillten Kinderstar zur gefeierten Autorin wurde

Jennette McCurdy nimmt allen Mut zusammen und beichtet ihrer Mutter: „Ich will nicht mehr schauspielern“. Ihre Mutter schaut sie durch den Rückspiegel an. Eine Mischung aus Schock und Enttäuschung liegt in ihrem Blick. Jennette McCurdy bedauert, dass sie überhaupt etwas gesagt hat. „Sei nicht albern. Du liebst es zu schauspielern. Es gibt nichts Schöneres für dich“, antwortet die Mutter in einem Ton, der wie eine Drohung klingt.