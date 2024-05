Im Ziel vom S25-Lauf in Berlin Mann wird im Olympiastadion erfolgreich wiederbelebt

Bei der 43. Auflage des S25-Laufs in Berlin ist am Sonntag ein Läufer kurz vor dem Ziel im Olympiastadion zusammengebrochen. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Sonntag mit. Weil Sanitäter schnell eingegriffen haben, konnte der Mann erfolgreich wiederbelebt werden.

Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes und ein Notarzt waren demnach innerhalb weniger Sekunden vor Ort. Mit einem Defibrillator wurde der 32-jährige Läufer wiederbelebt. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Helikopter war zuvor im Olympiastadion gelandet.

An dem traditionellen Citylauf nahmen rund 9000 Läufer teil. Die Strecken führten über Distanzen zwischen 5 und 25 Kilometern durch die Berliner Innenstadt. Zusätzlich gab es einen Teamlauf und einen Kinderlauf. Wegen des Laufs kam es am Vormittag zu zahlreichen Straßensperrungen in Westend, Charlottenburg, Schöneberg, Tiergarten und Mitte. Nach Ende der Veranstaltung in der City-West wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. (Tsp)