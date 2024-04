Imker fürchten invasive Bienen-Räuber Wie Berliner Naturschützer die Asiatische Hornisse abwehren wollen

Mit einem Insekt auf der Vorspeise begann im September des vergangenen Jahres ein neues Kapitel der invasiven Arten in Berlin. Die Hornisse sah ungewöhnlich aus – so als gehöre sie hier nicht hin: Schwarzer Thorax, leuchtend gelbe Füße, etwas kleiner als heimische Exemplare. Geistesgegenwärtig habe die Kellnerin eines Schöneberger Restaurants das Tier gefangen und gemeldet, sagt Melanie von Orlow, Chefin des Berliner Naturschutzbundes (Nabu). So gelang ein erster Nachweis der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) in Berlin.