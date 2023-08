Immer höhere Ausgaben für Ruhegehälter Berlin muss Beamten 2,4 Milliarden Euro an Pension zahlen

Das Land Berlin muss immer mehr Geld für die Pensionen seiner Beamten ausgeben. Im Jahr 2022 beliefen sich die Versorgungsausgaben für die Versorgungsberechtigten des Landes Berlin bereits auf insgesamt rund 2,35 Milliarden Euro. Schon im laufenden Jahr wird diese Summe auf 2,43 Milliarden Euro ansteigen. Das geht aus einem Bericht der Senatsfinanzverwaltung an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hervor.

Demnach werden die Ausgaben für Pensionäre und deren Hinterbliebenen auch in den kommenden Jahren massiv ansteigen. Je nachdem, wie der jährliche Erhöhungssatz ausfällt, könnte bereits 2028 die Grenze von drei Milliarden Euro überschritten werden.

Bis zum Jahr 2036 könnte zur Versorgung der Ruheständler im unmittelbaren und mittelbaren Landesdienst sogar jährlich eine Summe von bis zu 3,87 Milliarden Euro anfallen. Auch im günstigsten Fall, komplett ohne die bislang jährlich vorgenommene Anpassung der Bezüge, würden die Ausgaben bis 2030 auf 2,78 Milliarden Euro im Jahr ansteigen, gibt der Senat an.

16.000 zusätzliche Pensionäre in Berlin seit 2010

In den vergangenen Jahren sind die Kosten damit deutlich angestiegen. Noch vor zehn Jahren wurden für die Ruheständler im direkten Landesdienst jährlich 1,35 Milliarden Euro fällig. Weitere 150 Millionen Euro kostete die Versorgung von mittelbaren Landesbeschäftigten wie etwa emeritierten Professoren.

Der Anstieg geht dabei insbesondere auf die wachsende Gruppe der Bezieher zurück. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der pensionierten Beamten in Berlin stetig gestiegen. Anfang 2022 belief sie sich auf 66.615. Knapp 16.000 mehr als noch im Jahr 2010. Gut 54.000 unter ihnen erhielten die Zahlungen für ihre eigenen Dienste für das Land. Mehr als 12.000 Personen erhielten das Geld als Hinterbliebenenversorgung.

Auch in den kommenden Jahren erwartet der Senat einen kontinuierlichen Anstieg der Versorgungsempfänger. Ihren vorläufigen Höhepunkt wird die Entwicklung demnach im Jahr 2031 haben. Für jenes Jahr geht die Finanzverwaltung von 71.455 pensionierten Beamten aus, die durch Landesmittel versorgt werden müssen.

Wegen der Lehrerverbeamtung muss das Land seine Zahlen korrigieren

Anschließend rechnet das Land mit einem Rückgang, ehe voraussichtlich 2039 wieder die gleiche Zahl wie 2023 erreicht werden dürfte. Dies liegt an der Altersstruktur der derzeitigen Beamten, mit stark besetzten Jahrgängen, die gegen Ende des aktuellen Jahrzehnts in Ruhestand gehen. Und an der seinerzeitigen Entscheidung, die Landesbeschäftigten zunehmend nicht mehr zu verbeamten.

Bis 2050 geht der Senat dann von einem Rückgang der Ruheständler auf 59.385 aus. Ursprünglich hatte das Land mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Doch wegen der wiedereingeführten Lehrerverbeamtung muss der Senat seine bisherige Prognose um 11.400 Personen nach oben korrigieren, heißt es in dem Bericht.

Nur 1,2 Milliarden Euro Rücklage für Pensionszahlungen gebildet

In den kommenden Jahrzehnten kommen auf das Land daher Pensionsverpflichtungen von mehr als 50 Milliarden Euro zu. Um die Ausgaben nicht nur direkt aus dem Haushalt zu leisten, hat das Land daher eine Versorgungsrücklage gebildet. Die darin enthaltenen Mittel legt die Deutsche Bundesbank für das Land an, in Staatsanleihen, aber auch in deutschen und internationalen Aktien.

Allerdings ist die Rücklage wegen der derzeit geringen Zuführung von nur 80 Millionen Euro im Jahr kaum gefüllt. 2020 und 2021 führte das Land sogar gar keine Mittel hinzu. Zu Jahresbeginn betrug der Gesamtwert daher lediglich 1,2 Milliarden Euro. Gemessen an den immensen künftigen Pensionsverpflichtungen gleicht dies lediglich einem Tropfen auf dem heißen Stein.

Im vergangenen Jahr sank der Marktwert der Rücklage sogar. Nach mehreren erfolgreichen Jahren an der Börse und entsprechend deutlichen Wertzuwächsen im zweistelligen Millionenbereich sorgte der Börsencrash im Zuge des Kriegs in der Ukraine für einen Verlust von 162,5 Millionen Euro für die Rücklage.