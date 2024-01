In Berlin-Charlottenburg Kleintransporter komplett ausgebrannt

Ein Kleintransporter ist in Berlin-Charlottenburg komplett ausgebrannt. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache am Morgen in dem Transporter im Saatwinkler Damm ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 18 Einsatzkräften an und löschte den Brand. (dpa)