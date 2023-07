In Berlin-Mitte Steinplatte aus einer Fassade stürzt auf Objektschützer

Ein Mitarbeiter der Berliner Polizei ist am Sonnabend an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte von einem herabstürzenden Fassadenteil getroffen und schwer verletzt worden. Das teilte die Behörde am Sonntag mit.

Der Objektschützer war am Sonnabend gegen 18.15 Uhr auf dem Weg zu seinem Posten in der Friedrichstraße, als sich das Teil in Höhe der sechsten Etage löste und herabfiel. Der 63-Jährige wurde von einem oder mehreren Bruchstücken der Steinplatte am Kopf getroffen.

Passanten alarmierten Rettungskräfte. Der Objektschützer kam ins Krankenhaus, wo er nach den Angaben intensivmedizinisch behandelt wird. Sein Kollege habe einen Schock erlitten, hieß es.

Laut Polizei begutachteten die Feuerwehr die Fassade des Bürohauses und stellte weitere schadhafte Fassadenelemente fest. Darum seien Gehweg und Fahrbahn der Friedrichstraße im Umfeld gesperrt worden.

Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes prüft nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte und ermittle wegen des Verdachts der Baugefährdung.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) reagierte erschüttert. „Wir sind absolut schockiert und hoffen, dass der Kollege sich vollständig erholt und dieser dramatische Unfall keine bleibenden Spuren hinterlässt“, sagte der Berliner Landeschef Stephan Weh. Die Betroffenen sollten alle Hilfe und Unterstützung bekommen, die möglich sei. (dpa)