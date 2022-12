In der Nähe des Alexanderplatzes Zehnköpfige Gruppe prügelt und tritt Mann in Berlin krankenhausreif

Unbekannte griffen heute früh einen Mann in Mitte an und verletzten ihn schwer. Nach bisherigem Kenntnisstand sah ein Zeuge, dass zehn bis fünfzehn Männer gegen 4 Uhr einem Mann auf einem Parkplatz in der Theanolte-Bähnisch-Straße hinterherrannten, ihn einholten, zu Boden brachten und alle auf ihn einschlugen und -traten.

Mindestens einer der Personen soll auch ein Messer in der Hand gehabt haben. Als der Zeuge helfen wollte, entfernten sich die Angreifer in Richtung Alexanderplatz. Der 21-Jährige blieb schwerverletzt zurück und wurde von zum Ort gerufenen Polizeieinsatzkräften erstversorgt.

Rettungskräfte übernahmen den Mann kurze Zeit später und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er aufgenommen und anschließend notoperiert werden musste. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen. (Tsp)

