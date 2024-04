In die Tram-Schienen geraten Radfahrer stirbt nach Unfall in Berlin-Weißensee

Ein 68-jähriger Radfahrer ist nach einem Unfall in Berlin-Weißensee gestorben. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Mann sei am Montagmorgen an der Rennbahnstraße mit den Rädern in die Straßenbahnschienen geraten, berichtete eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen. Daraufhin stieß er gegen eine Straßenbahn auf den Schienen der Gegenfahrbahn.

Bei dem Zusammenprall erlitt der Mann demnach schwere Kopfverletzungen, an denen er später vor Ort starb. (dpa)