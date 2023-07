In Spandau und Adlershof Drei Radfahrer bei Unfällen in Berlin verletzt

In Berlin sind am Sonntag drei Radfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Im Fall einer 44-Jährigen in Spandau hatte ein Autofahrer laut Polizei eine rote Ampel missachtet und war betrunken. Die Frau war gegen 9.15 Uhr bei Grün über die Fußgängerfurt an der Einmündung Altonaer Straße / Klosterstraße gefahren, hieß es. Dabei soll der 21-jährige Autofahrer, der in Richtung Brunsbüttler Damm unterwegs war, die Frau angefahren haben.

Die 44-Jährige erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Halswirbelsäule und kam zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Eine Alkoholkontrolle bei dem Autofahrer ergab laut Polizei 2,63 Promille. Weil der Verdacht bestand, dass er unter Rauschmitteln stand, wurde ihm Blut abgenommen.

Bei einem Unfall in Adlershof wurde ein 60-Jähriger am Kopf und Rumpf verletzt. Nach Angaben der Polizei war er am Sonntagnachmittag auf dem Gehweg der Köpenicker Straße in Richtung Adlergestell unterwegs, als ihn ein 39-Jähriger beim Linksabbiegen in eine Kleingartenkolonie anfuhr. Der Radfahrer stürzte und kam stationär ins Krankenhaus.

Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Ebenfalls in Adlershof ereignete sich am Abend ein schwerer Unfall, in den mehrere Fahrzeuge involviert waren: Ein 46-Jähriger war laut Polizei gegen 21.20 Uhr auf der Dörpfeldstraße vom Adlergestell kommend in Richtung Spindlersfelder Straße unterwegs. In Höhe der Waldstraße soll er nach links abgebogen sein, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 41-jähriger Autofahrer, der versetzt hinter ihm unterwegs war, fuhr ihn dabei an. Der Radfahrer sei durch den Zusammenstoß gegen die Windschutzscheibe geprallt und dann mehrere Meter weiter auf der Straße aufgeschlagen, hieß es von der Polizei.

Der Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, überquerte das Tramgleisbett und stieß gegen ein geparktes Auto, das dadurch gegen ein weiteres geschoben wurde.

Der Radfahrer erlitt laut Polizei Kopf- und Rumpfverletzung, wurde von Notärzten versorgt und kam schließlich zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden.