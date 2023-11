In Tegel sind noch Plätze frei Zustrom an Asylbewerbern nach Berlin steigt um 32 Prozent

Der Zustrom von Asylbewerbern nach Berlin ist unverändert groß. Von Januar bis Oktober 2023 wurden 14.476 Personen in der Hauptstadt aufgenommen. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 10.962 Personen, das entspricht einem Zuwachs von rund 32 Prozent. Diese Zahlen teilte Sascha Langenbach, der Sprecher des Landamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF), mit. Die meisten Asylsuchenden kommen aus der Türkei, aus Syrien, Afghanistan, Georgien und Moldau.

Aus der Ukraine sind im Zeitraum Januar bis Oktober 2023 insgesamt 13.134 Personen im Ankunftszentrum Tegel registriert worden. Im vergangenen Jahr betrug die Zahl 68.194 Personen. Nicht eingerechnet sind Personen, die selbstständig weitergereist sind oder in andere Bundesländer verteilt wurden.

In Tegel sind derzeit 4971 Plätze belegt, 3284 Personen davon kommen aus der Ukraine, 1654 sind Asylbewerber, die aus anderen Ländern kommen. 940 Plätze sind noch verfügbar (Stand 12. November).

Ein Teil der in Tegel untergebrachten Ukrainer wechselt nach der Registrierung in private Unterkünfte oder in Wohnungen, soweit ihnen diese zur Verfügung gestellt wurden. Dies teilte die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung den Linken-Abgeordneten Elif Eralp und Ferat Kocak mit.

Allerdings bleibe der größte Teil der in Tegel untergebrachten Ukrainer im Ankunftszentrum, weil es keine Möglichkeit gibt, sie in eine private Unterkunft oder Wohnung zu vermitteln. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Ukrainer in Tegel beträgt 157 Tage. Asylbewerber leben im Schnitt 51 Tage in Tegel, bevor sie zum Beispiel in Tempohomes untergebracht werden.

Das LAF verfügt derzeit über 32.720 Plätze in dezentralen Unterkünften, davon waren Stand Ende Oktober 32.444 Plätze belegt. 25.049 Plätze sind in Gemeinschaftsunterkünften vorhanden, von denen 24.842 belegt waren. Am 27. Oktober wurde im Hangar 1 auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens Tempelhof eine Notunterkunft in Containern mit rund 600 zusätzlichen Plätzen in Betrieb genommen.

Im Ankunftszentrum Reinickendorf sind 879 reguläre Plätze und 301 Notplätze belegt (Stand 12. November). Dort gibt es nach Angaben der Sozial-Verwaltung nur noch Plätze in den für die Notbelegung aufgestellten Zelten. Die weiteren Unterkünfte seien nahezu vollständig belegt. Dagegen verfüge das Ankunftszentrum Tegel (Stand Ende Oktober) in der am Terminal C angeschlossenen Notunterbringung in den Leichtbauhallen noch über Plätze.